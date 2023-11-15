В Україні готуються відкрити аеропорт для цивільних польотів: Єрмак озвучив умови

Не всі українці радісно відреагували на це повідомлення

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів для цивільних рейсів. Однак це залежатиме від рівня захисту неба від російських ракет.

Про це Єрмак повідомив під час виступу в Інституті Хадсона у США. За його словами, зараз Україна активно працює над захистом неба.

"Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим із нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним щодо цього", — сказав глава Офісу президента.

Він не уточнював, що саме це буде за аеропорт і коли планують запустити його роботу. Але зі слова Андрія Єрмака можна зрозуміти, що йдеться про цивільну авіацію і станеться це до закінчення війни з росією.

Вперше питання щодо відновлення польотів цивільної авіації в Україні почали порушувати влітку 2023 року. Пропонували відкрити аеропорти у Києві, Львові, Одесі чи Ужгороді, але конкретних дій не було.

У мережі неоднозначно відреагували. Хтось вважає це гарною ідеєю і підтримує її. Проте більшість українців виступили проти. Зокрема, журналістові Сергію Руденку не сподобалося те, що важлива для України заява була зроблена за межами країни.

"Мене завжди цікавило, чому українські чиновники роблять важливі для українців заяви за межами України, а не повідомляють про це самих українців. І чому про відкриття аеропорту говорить голова Офісу президента — теж не можу зрозуміти", — написав він.

Журналістка ТСН Крістіна Зеленюк запропонувала в коментарях озвучувати свою думку щодо цього. Дехто пожартував про те, що відкриють Донецький аеропорт, а інші прямо написали, що не вірять у реалізм цієї ідеї. Ця заява може бути розрахована виключно на американську аудиторію, оскільки навряд чи хоча б один лоукостер погодиться літати в Україну за загрози потрапити під ракетний удар.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли почне працювати аеропорт "Бориспіль" в Україні. Гендиректор назвав терміни.