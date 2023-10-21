Аеропорт "Бориспіль" відновить свою роботу: коли запустять рейси

Головний аеропорт Києва планує відновити роботу

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на початку повномасштабної війни двічі постраждав від атак ворога та був повністю закритий. Тут заблокували злітно-посадкові смуги та вимкнув навігаційні системи, а також перемістив літаки у безпечне місце та евакуював пальне.

На даний момент керівництво аеропорту починає налагоджувати співпрацю з міжнародними партнерами та готується до відновлення повноцінної роботи. Про це заявив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський в інтерв’ю виданнюPolitico.

"Ми не хочемо витрачати 1-2 роки на роздуми, що ми робитимемо після війни. Ми робимо все необхідне, щоб якнайшвидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни", – зазначив Олексій Дубревський..

Так, за заявою Дубревського, "Бориспіль" може побачити повернення літаків на злітну смугу буквально через місяць після закінчення війни.

Зазначається, що у "Борисполі" зберегли персонал, виплачували дві третини зарплати та чергували робочі дні, щоб усі сертифікати залишалися актуальними. Минулого місяця Олексій Дубревський був у Брюсселі, щоб повідомити представників ЄС та міжнародні банківські установи про поточну ситуацію в аеропорту та попросити про фінансову підтримку, оскільки модернізація аеропорту коштуватиме приблизно 420 мільйонів євро.

У той же час Дубревський оптимістично дивиться в майбутнє, оскільки, на його думку, після війни, напевно, в аеропорту з’являться нові клієнти, адже багато українців, які залишили країну, захочуть відвідати рідних. Також і українці, які залишилися в країні, намагатимуться частіше літати до членів своєї родини та друзів за кордоном.

"Ми припускаємо, що після війни багато людей з міжнародної спільноти приїдуть в Україну, щоб побачити наших героїв і потиснути їм руку, і побачити країну героїв, які так мужньо захищали наші європейські цінності", – заявив директор "Борисполя".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко висловив свою думку щодо встановлення головної ялинки країни у столиці у 2023 році. Як виявилося, це питання вже обговорюється і до його вирішення чиновники підходять "з холодною головою".