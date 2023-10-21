Аэропорт "Борисполь" возобновит свою работу: когда запустят рейсы

Главный аэропорт Киева планирует возобновить работу

Международный аэропорт "Борисполь" в начале полномасштабной войны дважды пострадал от атак врага и был полностью закрыт. Здесь заблокировали взлетно-посадочные полосы и выключил навигационные системы, а также переместил самолеты в безопасное место и эвакуировал горючее.

На данный момент руководство аэропорта начинает налаживать сотрудничество с международными партнерами и готовится к возобновлению полноценной работы. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский в интервью изданию Politico.

"Мы не хотим тратить 1-2 года на размышления, что мы будем делать после войны. Мы делаем все необходимое, чтобы как можно скорее получить рейсы. Нам удалось устранить все повреждения. Мы готовы начать работу в кратчайшие сроки", – отметил Алексей Дубревский.

Так, по заявлению Дубревского "Борисполь" может увидеть возвращение самолетов на взлетную полосу буквально через месяц после окончания войны.

Отмечается, что в "Борисполе" сохранили персонал, выплачивали две трети зарплаты и чередовали рабочие дни, чтобы все сертификаты оставались актуальными. В минувшем месяце Алексей Дубревский был в Брюсселе, чтобы сообщить представителям ЕС и международным банковским учреждениям о текущей ситуации в аэропорту и попросить о финансовой поддержке, так как модернизация аэропорта обойдется примерно в 420 миллионов евро.

В то же время Дубревский оптимистично смотрит в будущее, так как, по его мнению, после войны наверняка у аэропорта появятся новые клиенты, ведь многие украинцы, покинувшие страну, захотят посетить родных. Также и украинцы, которые остались в стране будут стараться чаще летать к членам своей семьи и друзьям за рубежом.

"Мы предполагаем, что после войны многие люди из международного сообщества приедут в Украину, чтобы увидеть наших героев и пожать им руку, и увидеть страну героев, которые так мужественно защищали наши европейские ценности", – заявил директор "Борисполя".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко высказал свое мнение по поводу установки главной елки страны в столице в 2023 году. Как оказалось, данный вопрос уже обсуждается и к его решению чиновники подходят " с холодной головой".