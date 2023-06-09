Что не так с доказательной базой по делам должностных лиц аэропорта "Борисполь"

Я готов был дать руку на отсечение, настолько был уверен в том, что по делу аэропорта "Борисполь" будет оправдательный приговор.

Пожалуй, больше десяти лет моей практики все еще мало, чтобы убить в себе веру в справедливый беспристрастный суд.

Приговор, которым по делу "Борисполя" приговорили к 4 годам заключения Олесю Левочко, а также ряд других дел и решений НАБУ, САП и ВАКС, будут иметь страшные последствия для всех приложенных за последнее десятилетие усилий по борьбе с коррупцией.

О чем дело "Борисполя"?

Перенесемся в 2014–2016 годы.

С вводом в эксплуатацию терминала "D" возникла потребность в наполнении его всей привычной инфраструктурой (стойки регистрации, офисы авиакомпаний, аптеки, заведения питания и др.).

Процесс передачи в аренду имущества аэропорта предусматривает проведение конкурса Региональным отделением Фонда государственного имущества, инициируемого участником конкурса.

Также процедура требует согласования с Министерством инфраструктуры Украины. Этот процесс не просто забюрократизирован нормативно, к тому же хаотичен в реализации. Как результат – процедура передачи имущества в аренду занимала от 6 месяцев до 2 лет.

То есть все это время в терминале "D" не было бы ни горячей пищи и напитков, ни базовых вещей, обеспечивающих комфорт пассажиров.

Если международный партнер, например авиакомпания, планирует оперировать в аэропорту "Борисполь", то офис ей для этого нужен срочно. Ни одна авиакомпания не будет ждать год, чтобы получить офис в аэропорту.

Поэтому, начиная с 2011 года, в аэропорту "Борисполь" сложилась практика передавать такие помещения в аренду по предварительным договорам аренды (ПДА). В течение 2011-2016 годов заключено более 100 таких ПДА.

Передача площади по ПДА в самом аэропорту включала многоуровневое согласование, проверку контрагента и самое важное — обязательство потенциального арендатора обратиться в Региональное отделение Фонда госимущества (РО ФГИУ) и инициировать конкурсную процедуру отбора.

До проведения конкурса арендаторы платили в государственный бюджет и бюджет аэропорта ежемесячную арендную плату, сопоставимую с другими объектами аренды.

По двум из таких ПДА и предъявлены обвинения.

Основной и единственный аргумент НАБУ – стоимость аренды, которая через два года на конкурсе (именно столько времени не проводился конкурс Фондом) выросла по сравнению с ценой в ПДА. Среди всего массива ПДА таких договоров нашлось два.

Защита приводила логический аргумент, что на момент заключения ПДА аэропорт "жил" в совершенно других условиях — пассажиропоток увеличился вдвое, стабилизировалась и улучшилась экономическая ситуация в стране, увеличилось количество авиакомпаний и т. д.

Не объективно оценивать действия двухлетней давности через призму знаний и обстоятельств 2018-2019 годов. Однако когда стоит задача, логика и законы экономики не срабатывают.

В этом деле есть немало "но":

– Есть десятки других ПДА, цена по которым после конкурса оставалась такой же, как и до него, однако выделили только эти два.

– Мининфраструктуры и Фонд госимущества знали о ПДА, и всех все устраивало. Вырученные средства направлялись Фондом в госбюджет. Плательщику назад, как не законно полученные, они не возвращались, хотя право такое у Фонда было.

Аэропорт проверяли все возможные аудиторы, в том числе на предмет предварительных договоров, в том числе этих двух. ПДА были предметом проверки другими правоохранительными органами. Даже судебные споры о взыскании за ними задолженности "Борисполь" выигрывал во всех инстанциях.

- Если бы не ПДА, аэропорт и бюджет не получали бы средств вообще. Поэтому сравнивать корректно не с конкурсом через два года, а с нулем.

Что же ставит в вину ВАКС?

Приговором Высшего антикоррупционного суда обвинение признано доказанным в отношении:

1) Содействия в затягивании законной процедуры проведения конкурса путем инициирования изменений в существенные условия конкурса, а именно, включения требования об авансовом взносе;

2) Предоставления письма об изменении физических параметров объекта аренды, что согласно требованиям законодательства, предусматривало необходимость отмены конкурса.

Что суд считает затягиванием конкурса

Еще задолго до событий, являющихся предметом данного дела, на конкурсах по аренде государственного имущества существовала проблема с так называемыми техническими кандидатами.

Поскольку тогдашнее законодательство не содержало предохранителей по недобросовестному участию участников и срыву конкурсов по аренде, такие участники завышали цену и одерживали на конкурсах победу.

После победы они предлагали настоящим соискателям "приобрести" возможность отказа этого технического кандидата в пользу реальной компании. Если настоящий претендент отказывался, то технический — отказывался от заключения договора, что приврдило к отмене всей конкурсной процедуры.

То есть процедура должна была начинаться сначала, а к участию снова допускались те же технические кандидаты. Как с этим боролся законодатель или Фонд государственного имущества? Никак.

Для тех, кто планировал проводить честную хозяйственную деятельность, начинались новые 6-24 месяца.

Для недопущения очередного срыва конкурса для размещения заведения питания аэропорт предложил (!) Комиссии по аренде Регионального отделения Фонда государственного имущества внести условие о размещении гарантийного взноса, который составлял размер годовой арендной платы.

В случае отказа от заключения конкурса такой вклад недобросовестному участнику не возвращался. Простое и одновременно гениальное предложение, которое решало бы проблему технических кандидатов.

Комиссия по аренде откладывала несколько раз заседания, чтобы выяснить то позицию аэропорта, то позицию Министерства инфраструктуры, то центрального Фонда государственного имущества по этому вопросу.

Все члены комиссии Регионального отделения Фонда государственного имущества во время допроса суда объяснили, что решение ими по этому поводу принято самостоятельно и единогласно, а само предложение расценивалось ими как правильное.

И это неудивительно, ведь по результатам совещания в центральном аппарате Фонда государственного имущества, на котором рассматривался вопрос о целесообразности введения авансового платежа, процедура аренды под общепит была приостановлена до момента внесения законодательных изменений.

В частности, такие изменения внесли авансовый платеж обязательным условием для участия в конкурсах по аренде государственного имущества.

Однако такая инициатива ВАКСом расценена как преступные действия работников аэропорта по умышленному затягиванию конкурса, аргумент защиты об архаичности законодательства отвергнут.

При том что именно эта процедура была завершена уже по обновленному законодательству с обязательным требованием авансового платежа. А решение о неоднократном откладывании заседания комиссии по аренде принимали семь членов комиссии по аренде Регионального отделения Фонда госимущества, а не работники аэропорта.

Относительно письма об изменении условий конкурса

В своем решении ВАКС в качестве виновного действия указал также предоставление письма об отмене конкурса в связи с изменением физических параметров объекта аренды. Однако указанная информация искажена судом и по форме, и по содержанию.

Аэропорт действительно сообщал РО ФГИУ о том, что в связи с истечением времени с момента инициирования конкурса и до даты его проведения исходя из производственных нужд были изменены технические (геометрические) характеристики объекта, который планировался для передачи в аренду.

Смена характеристик объекта аренды действительно является основанием для отмены конкурса, такое требование установил законодатель. Однако такое решение должна принять (или не принять) комиссия по аренде Регионального отделения Фонда государственного имущества.

Здесь следует объяснить более подробно, чем обусловлена, и что представляет собой изменение технических характеристик объекта аренды. Площадь терминала "Д" составляет 107 000 кв. м, и крайне трудно заставить этого гиганта замереть и ждать, пока РО ФГИУ проведет конец конкурса по аренде.

"Борисполь" находился в динамичном развитии, особенно в 2015-2018 годах, когда пассажиропоток увеличивался по 20% в год, а терминал находился в состоянии постоянной реконструкции для адаптации под нужды растущего пассажиропотока и обеспечения комфорта пассажиров.

Письмо аэропорта, который информировал комиссию по аренде, об изменении характеристик, касалось трех помещений. В частности, два из них уменьшались в площади, поскольку аэропортом они изымались для собственных нужд, а одно увеличивалось для потребностей потенциального арендатора (для выставления за пределы магазина рекламной стойки с прессой).

Это такая стойка, которую вы могли видеть во всех цивилизованных аэропортах. Эта потребность в потенциальном арендаторе, торговавшем прессой, возникла не сразу, а со временем и опытом эксплуатации помещения.

Потому что пассажирам не было видно за большой колонной зала регистрации входа в магазин, а выставлять стойку без расширения площади категорически запрещалось, и это строго проверялось многочисленными проверяющими не только Аэропорту и Фонду госимущества, но и правоохранительными органами.

Давайте посмотрим на обстоятельства, которые на самом деле затягивали проведение конкурса. Со всей хронологией процесса передачи в аренду объектов, являющихся предметом расследования этого уголовного производства, вы можете ознакомиться по ссылке один и два.

Конкурс по аренде помещения ООО "Кофе бар Плюс" начался 06.05.2016 г., а закончился 15.03.2018 г. Конкурс по аренде ООО "Артерия Груп" – чуть больше двух лет: с 10.05.2016 г. по 14.08.2018 г. То есть конкурсы по аренде продолжались два года.

Отдельное внимание следует обратить на хронологию событий по ООО "Кофе Бар Плюс".

Одним из важнейших этапов конкурса является публикация объявления в газете "Вестник приватизации". Публикует такие объявления Фонд госимущества по обращению Регионального отделения Фонда госимущества.

В случае с ООО "Кофе Бар Плюс" такое объявление было снято с публикации дважды по "устному указанию руководителя". Такое "ручное" снятие публикаций не позволяло приступить к процедуре, так как потенциальные участники банально не получали информацию о начале.

Причины, по которым это произошло, не удалось установить даже во время судебного допроса. Ответственная за публикации свидетельница, работник Фонда государственного имущества, в суде указала, что получила такое устное указание, и это было нормальной практикой.

В связи с тем, что публикации об объявлении конкурса по ООО "Кофе Бар Плюс" "снимались" Фондом госимущества, конкурс не проходил с 06.05.2016 (дата обращения ООО "Кофе Бар Плюс" в РО ФГИУ) до 9.12.2016 года, то есть 8 месяцев.

Без какого-либо постороннего вмешательства по неизвестным причинам, в том числе и работникам аэропорта, начало конкурса затянулось на 8 месяцев. В дальнейшем Региональное отделение Фонда, аналогично неизвестным причинам, не назначало дату заседания комиссии с 31.03.2017 года по 31.08.2017 года, то есть еще 5 месяцев.

Как на это смотрит ВАКС? Он считает, что Олеся Левочко и Евгений Дыхне знали, что работники Фонда не компетентны, то есть не знают законодательства и своих обязанностей. И каким-то образом этим пользовались, чтобы сорвать конкурсы. Для чего — ВАКС не раскрывает, потому что собственной заинтересованности или собственных интересов в этом деле нет.

Зная все эти детали, ВАКС переложил ответственность за преступную неэффективность работников комиссии по аренде Регионального отделения Фонда госимущества на работников аэропорта.

Где здесь коррупция и почему это дело вообще рассматривается в порядке уголовного судопроизводства – вопрос, на который не у кого получить ответ.