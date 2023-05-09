Приговор, в котором судьи "описались"

Представителей СМИ приглашают на судебное заседание по резонансному делу экс-руководителя аэропорта "Борисполь"

В четверг, 11 мая 2023 года, в 13:30 в помещении Высшего антикоррупционного суда по адресу Киев, проспект Берестейский, 41 состоится судебное заседание по делу по обвинению Евгения Дыхне и Олеси Левочко. Судебное заседание будет посвящено рассмотрению заявления прокурора об "исправлении описки" в документе, который должен был быть приговором. Представители СМИ приглашаются на заседание. Для участия необходимо направить ходатайство о разрешении на проведение фото- и видеофиксации во время судебного заседания в связи с общественным резонансом по электронному адресу суда [email protected], указать ФИО судьи (Т. Гавриленко), название СМИ и ФИО журналиста/оператора. Уточнить информацию можно по телефону отдела коммуникаций ВАКС (044) 585-07-25. После заседания состоится пресс-брифинг стороны защиты.

Суть вопроса: 1 марта 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда первой инстанции в составе председательствующей Татьяны Гавриленко, а также Екатерины Сикоры и Елены Танасевич объявили Евгению Дыхне, экс-руководителю аэропорта "Борисполь", и Олесе Левочко, его бывшей подчиненной, обвинительный приговор. В то же время сам принятый документ не содержит слов "приговор именем Украины", что грубо нарушает требования ч. 1 ст. 129-1 Конституции Украины, по которой "суд принимает решение именем Украины". По мнению стороны защиты, эта грубая ошибка суда не может быть устранена как формальная описка.

"Доказательства обвиняемого Е. Дыхне по поводу архаичности национального законодательства Украины, положения которого по существу вредят коммерческой деятельности государственного предприятия аэропорт "Борисполь", делают невозможным его стремительное развитие и лишают аэропорт конкурентоспособности на международном уровне, коллегия судей отклоняет учитывая следующее.

…Порядок управления имуществом аэропорта "Борисполь" был определен законами, подзаконными и локальными нормативно-правовыми актами… Довольно громоздкий механизм передачи государственного имущества в аренду с экономической позиции может быть оценен по-разному, но введение такого механизма является безоговорочным правом государства как собственника имущества, а потому лица, причастные к управлению этим имуществом, обязаны действовать в установленном законом порядке", — указано в решении суда.

"По моему глубокому убеждению, в этой ситуации суд не может допустить нарушения установленного законом порядка для исправления своих ошибок и действовать вопреки интересам службы. Довольно громоздкий механизм исправления ошибок суда может быть оценен по-разному, но введение такого механизма является безоговорочным правом государства, поэтому суды, причастные к процессуальным процедурам, обязаны действовать в законном порядке", — считает Артем Крикун-Труш, защитник Олеси Левочко.

"Таким образом, суд, который считает социальной ценностью установленные законом бюрократические механизмы и процедуры, просто не может допустить их нарушения со своей стороны", — резюмирует защитник.

Напомним, Евгений Дыхне и Олеся Левочко обвиняются в том, что якобы срывали конкурсы по аренде государственного имущества, которые проводило Региональное отделение Фонда государственного имущества, в 2016—2017 гг. На период, пока проводились конкурсы, аэропортом "Борисполь" заключались предварительные договоры аренды. В двух конкретных случаях, являвшихся предметом судебного разбирательства, конкурсы по аренде государственного имущества длились два года. Собственных интересов Евгения Дыхне и Олеси Левочко, незаконной выгоды от таких действий судом не установлено. Сговора не установлено — по мнению суда, между ними существовало "нормальное рабочее общение". Связи с компаниями, в пользу которых Евгений Дыхне якобы срывал конкурсы по аренде, также не установлены. Сумма 15,7 млн гривен, которая признана ущербом государству в решении суда, является недополученными доходами. То есть, по мнению суда, государство могло бы заработать больше, если бы Региональное отделение Фонда госимущества вовремя провело конкурсы по аренде. Решение принималось Комиссией по аренде, состоявшей из семи человек в составе Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины.

Ответственность за срыв конкурсов, а фактически за решение другого органа, ВАКС переложил на Евгения Дыхне и Олесю Левочко.

"Я понимаю, что выносить решение, которое защищает принципы ОБХСС, именем Украины стыдно. Но ведь есть процедура и форма документов в уголовном процессе. Судьи, которые назначили мне 5 лет лишения свободы за невыполнение процедуры, обязаны придерживаться ее сами", — комментирует Евгений Дыхне.

В интервью изданию "Юридическая практика" ранее он указал, что "решение, которым судьи ВАКС фактически защищают социалистическую собственность и архаичные процедуры, не соответствуют духу права, а следовательно, не могут устоять".

Адвокаты защиты подали апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда и рассчитывают на восстановление справедливости в решении Апелляционной инстанции.