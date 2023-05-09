Вирок, у якому судді "описалися"

Представників ЗМІ запрошують на судове засідання по резонансній справі ексочільника аеропорту "Бориспіль"

У четвер, 11 травня 2023 року, о 13:30 у приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою Київ, проспект Берестейський, 41 відбудеться судове засідання у справі за обвинуваченням Євгенія Дихне та Олесі Левочко. Судове засідання буде присвячене розгляду заяви прокурора про "виправлення описки" у документі, який мав би бути вироком. Представники засобів масової інформації запрошуються на засідання. Для участі необхідно направити клопотання про дозвіл на проведення фото- та відеофіксування під час судового засідання у зв'язку із суспільним резонансом на електронну адресу суду [email protected], вказати ПІБ судді (Т. Гавриленко), назву ЗМІ та ПІБ журналіста/оператора. Уточнити інформацію можна за телефоном відділу комунікацій ВАКС (044) 585-07-25. Після засідання відбудеться пресбрифінг сторони захисту.

Суть питання: 1 березня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду першої інстанції у складі головуючої Тетяни Гавриленко, а також Катерини Сікори та Олени Танасевич оголосили Євгенію Дихне, ексочільнику аеропорту "Бориспіль", та Олесі Левочко, його колишній підлеглій, обвинувальний вирок. Водночас сам ухвалений документ не містить слів "вирок іменем України", що грубо порушує вимоги ч. 1 ст. 129-1 Конституції України, за якою "суд ухвалює рішення іменем України". На думку сторони захисту, ця груба помилка суду не може бути усунута як формальна описка.

"Доводи обвинуваченого Є. Дихне щодо архаїчності національного законодавства України, положення якого по суті шкодять комерційній діяльності державного підприємства аеропорт "Бориспіль", унеможливлюють його стрімкий розвиток та позбавляють аеропорт конкурентоздатності на міжнародному рівні, колегія суддів відхиляє з огляду на таке.

…Порядок управління майном аеропорту "Бориспіль" був визначений законами, підзаконними та локальними нормативно-правовими актами… Доволі громіздкий механізм передачі державного майна в оренду з економічної позиції може бути оцінений по-різному, але запровадження такого механізму є беззаперечним правом держави як власника майна, а тому особи, які дотичні до управління цим майном, зобов'язані діяти в установлений законом спосіб", — вказано у рішенні суду.

"На моє глибоке переконання, у цій ситуації суд не може допустити порушення встановленого законом порядку для виправлення своїх помилок та діяти всупереч інтересам служби. Доволі громіздкий механізм виправлення помилок суду може бути оцінений по-різному, але запровадження такого механізму є беззаперечним правом держави, а тому суди, які дотичні до процесуальних процедур, зобов'язані діяти у законний спосіб", — вважає Артем Крикун-Труш, захисник Олесі Левочко.

"Таким чином, суд, який ставить за соціальну цінність встановлені законом бюрократичні механізми та процедури, просто не може допустити їх порушенні зі свого боку", — резюмує захисник.

Нагадаємо, Євгеній Дихне та Олеся Левочко обвинувачуються у тому, що нібито зривали конкурси з оренди державного майна, які проводило Регіональне відділення Фонду державного майна, у 2016-2017 рр. На період, поки проводилися конкурси, аеропортом "Бориспіль" укладалися попередні договори оренди. У двох конкретних випадках, які були предметом судового розгляду, конкурси з оренди державного майна тривали два роки. Власних інтересів Євгенія Дихне та Олесі Левочко, незаконної вигоди від таких дій судом не встановлено. Змови не встановлено — на думку суду, між ними існувало "нормальне робоче спілкування". Зв’язку із компаніями, на користь яких Євгеній Дихне нібито зривав конкурси з оренди, також не встановлено. Сума 15,7 млн гривень, яка визнана збитками державі у рішенні суду, є недоотриманими доходами. Тобто, на думку суду, держава могла би заробити більше, якби Регіональне відділення Фонду держмайна вчасно провело конкурси з оренди. Рішення ухвалювалося Комісією з оренди, яка складалася із семи людей у складі Регіонального відділення Фонду державного майна України.

Відповідальність за зрив конкурсів, а фактично — за рішення іншого органу, ВАКС переклав на Євгенія Дихне та Олесю Левочко.

"Я розумію, що виносити рішення, яке захищає принципи ОБХСС, іменем України соромно. Але ж є процедура і форма документів у кримінальному процесі. Судді, які призначили мені 5 років позбавлення волі за невиконання процедури, зобов´язані дотримуватися її самі", — коментує Євгеній Дихне.

В інтерв'ю виданню "Юридична практика" раніше він вказав, що "рішення, яким судді ВАКС фактично захищають соціалістичну власність та архаїчні процедури, не відповідає духу права, а отже, не може встояти".

Адвокати захисту подали апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду і розраховують на відновлення справедливості в рішенні Апеляційної інстанції.