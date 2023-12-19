Незважаючи на війну: із "Борисполя" вилетів літак (відео)

Неймовірне видовище в умовах воєнного стану

У вівторок, 19 грудня, з київського аеропорту "Бориспіль" вдало евакуювали найбільше в Україні повітряне судно, яке належить компанії Skyline Express. Відомо, що на борту літака не було вантажу та пасажирів.

Про це повідомили у прес-службі аеропорту "Бориспіль". Варто зазначити, що це вже четверта успішна перегонка повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни.

Так, був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта — української авіакомпанії Skyline Express. Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні.

Зазначається, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування.

Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни. Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу.

Слід зазначити, що Boeing 777-300ER евакуювали з аеропорту Бориспіль до Європи. Авіалайнер авіакомпанії Skyline Express, раніше відомої як Azur Air Ukraine, вранці вилетів з Борисполя і за кілька годин приземлився у французькому аеропорту Тарб-Лурд-Піренеї. Цей аеродром використовується як база технічного обслуговування та тривалого зберігання авіалайнерів.

Boeing 777-300ER надійшов до України наприкінці 2021 року після роботи у російській авіакомпанії Azur Air. Особливістю авіалайнера стала його місткість – він міг перевозити 531 пасажира, що є рекордним показником для авіації України.

До російського вторгнення в Україну авіалайнер під позивними Azur Air Ukraine перевозив туристів афілійованого туроператора Anex Tour на курорти Карибського басейну — Домінікану і мексиканський Канкун.

Евакуаційний рейс Boeing 777-300ER UR-AZR з аеропорту Бориспіль

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