Когда откроют "Борисполь"? Зеленский сделал интересное сравнение

Украина прорабатывает вопросы работы аэропортов с союзниками

Президент Украины ответил, когда заработают аэропорты в стране, в частности "Борисполь", из которого сегодня вылетел гражданский самолет. По его словам, это будет означать нашу победу.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 19 декабря. На сегодняшний день у Украины нет достаточного количества систем ПВО, чтобы сделать небо безопасным.

Президент Украины назвал открытие аэропорта "Борисполь" серьезной операцией и отметил, что знает, что для этого необходимо.

"Борисполь" это как Черное море, открытие "Борисполя" — это будет победа украинского ПВО, это будет говорить, что Украина побеждает, мы задаем такой вопрос нашим коллегам. Это очень серьезно, это мощный экономический шаг также", — сказал Зеленский.

Напомним, что сегодня с аэропорта "Борисполь" вылетел самолет Boeing 777-300. Его перевезли в аэропорт в Европе по запросу украинской авиакомпании, которая его эксплуатирует. Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ОП назвали условия для открытия аэропортов в Украине. Наша страна прорабатывает этот вопрос с союзниками.