От "Мрии" до надежды. История и трагический финал легендарного самолета украинского авиапрома

Появление "Мрии" становилось главным событием автосалонов и вызывало море оваций и отличные оценки специалистов

Ровно 35 лет назад, 21 декабря 1988 года, состоялся первый полет стратегического транспортного самолета Ан-225 "Мрия", который разрабатывали и строили конструкторское бюро "Антонов" и Киевское авиационное производственное объединение.

Самолет по всем параметрам был мировым рекордсменом. Международная федерация воздухоплавания зафиксировала более 240 рекордов "Мрии" (скоростные параметры, высота полета, объем и параметры груза).

Однако настоящий символ Украины и ее мощного научно-технического потенциала из-за широкомасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года, не дожил до юбилейной даты. Последний раз украинцы увидели самолет 24 августа 2021, когда во время торжественного празднования очередной годовщины независимости Украины он пролетел над киевским Крещатиком .

Ан-225 "Мрия" над Киевом. 24 августа 2021 года

Разработку гигантского самолета начали в 1985 году и в рекордно короткое время, всего за 3,5 года, завершили. Главный конструктор проекта – Виктор Толмачев; ведущий конструктор – Анатолий Вовнянко. Руководил процессом легендарный авиаконструктор Петр Балабуев – генеральный конструктор и директор авиационного научно-технического комплекса имени А. К. Антонова, (сейчас – госпредприятие "Антонов").

На стадии разработки проекта планировали готовить расширенный вариант транспортного самолета Антонова Ан-124 для специальной транспортировки советских космических кораблей типа "Буран", а также компонентов к ракетной системе "Энергия". На 21 декабря 1988 года только одна "Мрия" была полностью готова к испытаниям, хотя второй самолет с несколько иной конфигурацией уже был частично построен.

Не забывайте, что к концу 1988 года Советский Союз находился в состоянии перманентного экономического кризиса. Процессы децентрализации, участие в гонке вооружений с Западом, завершившейся крахом СССР, активность национально-освободительных движений в республиках (среди них и в Украине) привели к медленному, но неуклонному разрушению коммунистической империи.

После короткого, чуть больше года, периода использования для поддержки советской космической программы (перевозка "Бурана" из города Жуковский в Подмосковье в космодром "Байконур" в мае 1989 года), "Мрия" в начале 1990-х годов была законсервирована. Суперсамолет в 1989-м и 1990 году становился участником авиасалонов в Ле-Бурже (Париж), Фарнборо (Англия) и снова Ле-Бурже в 1991-м. Появление "Мрии" было главным событием автосалонов и вызвало буквально море оваций и отличную оценку специалистов. А уже в августе 1993 года на авиашоу в Жуковском самолет был идентифицирован как украинский – с флагом нашего государства на хвостовой части…

Ан-225 "Мрия" с "Бураном" в полете

Однако использование такого огромного самолета (длина – 84 метра, размах крыльев – 88,4 м, высота – 18,1 м; максимальная взлетная масса – 600 тонн; максимальная скорость полета – 850 км в час) требовало немалых ресурсов и, конечно, денег. Созданная в 1989 году холдинговая компания "Авиалинии Антонова" сделала ставку на имеющийся воздушный флот – четыре Ан-124-100 и три Ан-12. Ан-225 "Мрия" в 1995 году был законсервирован…

Лишь в конце 1990-х годов произошла расконсервация "Мрии", модификация, переоборудование в чисто транспортный самолет. Началась его подготовка к долголетнему путешествию по небесным путям всей планеты. 26 мая 2001 года Ан-225 "Мрия" получил сертификат от Межгосударственного авиационного реестра. Менее чем через год состоялся и первый коммерческий полет: 31 января 2002 года самолет совершил перелет (6500 километров!) из немецкого Штутгарта в столицу Омана – Маскат.

В дальнейшем "Мрию" использовали для транспортировки сверхтяжелых и длинномерных грузов. Так, в августе 2009 года из Франкфурта-на-Майне (ФРГ) в Ереван (Армения) был доставлен генератор для новой электростанции весом 174 тонны; вместе со специальной рампой – 187,6 тонны. Гуманитарные миссии по всему миру привлекали украинского авиагиганта для перевозки оперативных грузов в чрезвычайных ситуациях: землетрясения, эпидемии, голод.

В 2010 году был доставлен самый длинномерный груз в истории воздушных перевозок: из китайского Шицзячжуана в датский аэропорт Военс-Скридструп доставили две лопасти ветряной турбины (каждая из них длиной 42,1 метра). "Мрию" обычно использовали для транспортировки объектов, перемещение которых по воздуху когда-то считались невозможным, вроде многотонных генераторов или дизельных локомотивов.

Во время пандемии коронавируса "Мрия" пять раз выполняла рейсы из Китая в европейские государства (Польша, Франция, Германия и Украина). 23 июля 2020 года самолет со 103 тоннами медицинских средств по борьбе с коронавирусом прилетел в аэропорт "Борисполь".

…Во время широкомасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Ан-225 был разбит неуправляемой авиационной ракетой в Гостомеле под Киевом. По непроверенным данным, самолет также был взорван оккупантами изнутри. Город и аэродром "Антонов" больше месяца оставались ареной жестоких боев. Гостомель был окончательно освобожден украинскими войсками 1 апреля 2022 года.

Разбитая "Мрия". Фото Алексея Самсонова с официального сайта КГГА

…Интересно, что еще до начала войны, 22 февраля, воздушное судно базировалось на аэродроме "Антонов". По так и невыясненным причинам суперсамолет остался на месте. Командир "Мрии" Дмитрий Антонов со своим экипажем находился в Германии. Он рассказал на своем YouTube-канале, что еще за месяц до вторжения российских войск аэропорт в Лейпциге готов был принять буквально весь авиапарк корпорации "Авиалинии Антонов". Однако "Мрия" "осталась в Гостомеле только из-за халатности руководителей. Была бы команда — самолет бы полетел".

Пресс-служба корпорации отмечала, что вылет не состоялся из-за ремонта одного из двигателей. Однако ведущий конструктор Ан-225 Анатолий Вовнянко считает, что "Мрия" могла лететь и на пяти двигателях. Уголовным делом занимается прокуратура и полиция, гендиректор ГП "Антонов" Сергей Бычков отстранен от выполнения полномочий …

Украинская "Мрия" обязательно возродится. Фото Алексея Самсонова с официального сайта КГГА

20 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах достроить второй Ан-225 на замену уничтоженному самолету. Было сделано несколько заявлений о возможном завершении второго самолета, хотя его строительство в основном было приостановлено из-за нехватки финансирования; на ГП "Антонов" объявлен сбор средств на восстановлению самолета. Насколько эта надежда реальна в условиях войны, и даже в будущем, сказать трудно.

"Мрия" всегда вызывала высокий уровень общественного интереса, благодаря своему размеру и уникальности завоевала всемирную популярность. И хотя Украина потеряла один из самых известных в мире символов, она продолжает борьбу с российскими оккупантами на земле и в небе.