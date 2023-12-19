"Я ж не ганчірка": Зеленський емоційно прокоментував проблеми з Польщею

Поляки від своїх блокад лише втратили

Президенту України Володимиру Зеленському на його прес-конференції, присвяченій підсумкам 2023 року, поставили питання про "напружені" відносини з Польщею. Зокрема його запитали про бачення стосунків з нашими сусідами. Відповідь глави держави була досить емоційною.

Про це передає кореспондент "Телеграфа". Насамперед Зеленський зазначив, що хоче подякувати Польщі за всю допомогу, яку вона надавала з початку повномасштабного вторгнення.

"Але також ми маємо бути з вами відвертими людьми. І президент Дуда і поляки говорили, що українці своїм життям захищають Польщу. Тобто, тут не можна сказати, що тут тільки Польща. Ви нам допомагали, як брати, а ми стояли за вас. І я мав потужні стосунки з вашим Кабміном", — сказав Зеленський.

Однак потім, наголосив президент, була блокада наших кордонів.

"Зрозумійте, це не бізнес під час війни. Блокада кордонів... Це було виживання. У нас не було тоді коридору — вільного, незалежного Чорноморського коридору. То що у нас залишається, якщо у нас немає моря? І тоді, коли нам сказали "компроміс". Я сказав — так, а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть у чому? Компроміс не всім нам вижити? Ми говорили — добре, ми не продаватимемо зерно в Польщу, але дайте вивезти.

Послухайте… Квітень. З квітня до вересня… Це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми втрачали щодня. Мені почали ставити запитання вже наші фермери.

І ось ми почали втрачати політичні стосунки. Я вдячний вашому народу, але зрозумійте мене, я не якась ганчірка. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни", — сказав президент.

Також президент резюмував, що рішення Польщі, на його думку, було неправильним, а самі поляки від цього втратили, оскільки Україна збудувала коридор через Румунію.

"Слава богу є розумна Румунія та її президент Йоханес. Він мені допоміг. Він допоміг нашим фермерам вижити", — каже президент.

Нагадаємо, що "Телеграф" уважно стежить за конференцією Зеленського і всі останні його заяви звідти ви можете прочитати в нашому онлайн-матеріалі, перейшовши за посиланням.