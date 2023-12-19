"Він зовсім інша людина": Зеленський розповів, що зміниться, якщо Трамп переможе на виборах у США

Зміна влади в США вплине на Україну

Прихід до влади в США Дональда Трампа неодмінно позначиться на зовнішній підтримці України не лише з боку Вашингтона, а і Європи.

Як розповів президент Володимир Зеленський під час масштабної пресконференції у вівторок, він не вважає, що політика США в цілому зазнає значних змін, проте деякі нюанси все ж таки це торкнеться.

"Я думаю, що в нього буде точно інша політика. Він інша людина", — сказав Зеленський.

За словами українського президента, попри те, що він не очікує суттєвої зміни у відносинах між Києвом і Вашингтоном, але все ж таки визнав, що лідер країни завжди має вплив на це, особливо одразу ж після виборів.

"Якщо політика нового президента, ким би він не був, буде холоднішою щодо України, або з більшим пріоритетом на внутрішню політику, економнішою, то я думаю, що ці сигнали сильно вплинуть на хід війни в Україні. Це як весь світ Якщо одна потужна деталь випадає, то весь механізм починає сипатися", — зазначив він.

Зеленський зазначив, що якщо дозволити лідеру США випасти з механізму надання допомоги, то це точно матиме негативний вплив на допомогу з Європи.

Наскільки високі шанси Дональда Трампа знову сісти у президентське крісло, і чи справді скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу, чи боятися Україні його повернення".

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній радник Трампа з національної безпеки (у 2018-19 роках) Джон Болтон вважає, що якщо Трамп знову стане президентом, він може спробувати вивести США з НАТО.