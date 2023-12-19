"Он совсем другой человек": Зеленский рассказал, что изменится, если Трамп победит на выборах в США

Смена власти в США окажет свое влияние на Украину

Приход ко власти в США Дональда Трампа непременно скажется на внешней поддержке Украины не только со стороны Вашингтона, но и со стороны Европы.

Как рассказал президент Владимир Зеленский во время масштабной пресс-конференции во вторник, он не считает, что политика США в целом претерпит значительные изменения, однако некоторые нюансы все же это затронет.

"Я думаю, что у него будет точно другая политика. Он другой человек", — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, несмотря на то, что он не ожидает существенного изменения в отношениях между Киевом и Вашингтоном, но все же признал, что лидер страны всегда имеет влияние на это, особенно сразу же после выборов.

"Если политика нового президента, кем бы он ни был, будет более холодной по отношению к Украине, либо с большим приоритетом на внутреннюю политику, более экономной, то я думаю, что эти сигналы сильно повлияют на ход войны в Украине. Это как весь мир. Если одна мощная деталь выпадает, то весь механизм начинает сыпаться", — отметил он.

Зеленский отметил, что если позволить лидеру США выпасть из механизма оказания помощи то это точно будет иметь негативное влияние на помощь с Европы.

Насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу, бояться ли Украине его возвращения".

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший советник Трампа по национальной безопасности (в 2018-19 годах) Джон Болтон считает, что если Трамп снова станет президентом, он может попытаться вывести США из НАТО.