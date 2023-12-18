"Его личность может вызвать вопросы": в Раде объяснили, является ли Трамп врагом Украины

Нардеп уверен, что помощь Украине является национальным интересом США.

Бывший президент США Дональд Трамп является проамериканским политиком. А его видение картины мира не равно преследованию интересов России.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил экс-преподаватель международного права в Денверском и Пенсильванском университетах (США), экс-вицепрезидент Парламентской ассамблеи Совета Европы и глава Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, нардеп от партии "Слуга Народа" Александр Мережко. По его словам, украинцам есть за что быть благодарными Трампу.

"Он проамериканский политик. Безусловно, у него есть свое представление и видение картины мира, с которым можно спорить, но оно не равно преследованию интересов РФ. Чтобы понять, почему Трамп не является врагом Украины и почему нам есть за что быть благодарными ему, достаточно сравнить поддержку Украины при правлении Барака Обамы и Дональда Трампа", – подчеркнул Мережко.

Нардеп напомнил, что первый не давал Украине оружие, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Однако, по его словам, второй предоставил нам ЗРК Javelin.

"При Обаме произошла перезагрузка отношений США и РФ, несмотря на российскую агрессию против Грузии, тогда как Трамп занял очень принципиальную позицию по отношению к Китаю, чем изменил градус в отношениях между США и КНР. Личность Трампа может вызвать множество вопросов, но его пророссийскость — это миф", – отметил парламентарий.

По мнению Мережко, украинцам не следует опасаться победы Трампа на выборах президента США. Он подчеркнул, что для Украины вообще не важно, кто будет президентом США.

"В Америке решающую роль в сфере внешней политики играют национальные интересы и институты. Кто бы ни был президентом, его свобода действий ограничена этими факторами, а помощь Украине является национальным интересом США", — подытожил Мережко.

Больше о том, насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу, бояться ли Украине его возвращения".

Напомним, в правительствах некоторых стран Европы растет тревога, что повторное избрание Дональда Трампа на пост президента США может разрушить НАТО. На фоне опасений Конгресс США принял закон, запрещающий президентам Штатов без одобрения Конгресса или Сената единолично принимать решение по выходу страны из Альянса.