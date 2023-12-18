"Його особистість може викликати питання": у Раді пояснили, чи є Трамп ворогом України

Нардеп впевнений, що допомога Україні є національним інтересом США

Колишній президент США Дональд Трамп є проамериканським політиком. А його бачення картини світу не дорівнює переслідуванню інтересів Росії.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив ексвикладач міжнародного права у Денверському та Пенсільванському університетах (США), ексвіцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи та голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії "Слуга Народу" Олександр Мережко. За його словами, українцям є за що бути вдячними Трампу.

"Він проамериканський політик. Безумовно, у нього є своє уявлення і бачення картини світу, з яким можна сперечатися, але воно не дорівнює переслідуванню інтересів РФ. Щоб зрозуміти, чому Трамп не є ворогом України та чому нам є за що бути вдячними йому, досить порівняти підтримку України за правління Барака Обами та Дональда Трампа", – підкреслив Мережко.

Нардеп нагадав, що перший не давав Україні зброю, побоюючись ескалації конфлікту з Росією. Проте, за його словами, другий надав нам ЗРК Javelin.

"За Обами відбулося перезавантаження відносин США та РФ, попри російську агресію проти Грузії, тоді як Трамп, зайняв дуже принципову позицію щодо Китаю, чим змінив градус у стосунках між США та КНР. Особистість Трампа може викликати безліч запитань, але його проросійськість — це міф", – зазначив парламентар.

На думку Мережко, українцям не варто побоюватися перемоги Трампа на виборах президента США. Він підкреслив, що для України взагалі не має значення, хто буде президентом США.

"В Америці вирішальну роль у сфері зовнішньої політики відіграють національні інтереси й інституції. Хоч би хто був президентом, його свобода дій обмежена цими чинниками, а допомога Україні є національним інтересом США", – підсумував Мережко.

Більше про те, наскільки високими є шанси Дональда Трампа знову сісти у президентське крісло, і чи дійсно скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу, чи боятися Україні його повернення".

Нагадаємо, в урядах деяких країн Європи зростає тривога, що повторне обрання Дональда Трампа на пост президента США може зруйнувати НАТО. На фоні цих побоювань Конгрес США ухвалив закон, який забороняє президентам Штатів без схвалення Конгресу чи Сенату одноосібно приймати рішення щодо виходу країни з Альянсу.