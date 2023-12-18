Популярність Трампа парадоксальна: у Раді пояснили, чому за нього голосують ті, хто не мав би

Такі вподобання американців — не вада

Різниця у тому, як американці підтримують колишнього президента США Дональда Трампа та чинного очільника держава Джо Байдена, здивувала та насторожила спільноту. Зокрема, виникає питання, у чому ж секрет популярності скандального Трампа.

Завісу відкрив у коментарі "Телеграфу" ексвикладач міжнародного права у Денверському та Пенсільванському університетах (США), ексвіцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи та голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії "Слуга Народу" Олександр Мережко. За його словами, у популярності експрезидента США є своя парадоксальність.

"Я не вважаю можливість такого волевиявлення вадою. Радше навпаки — це сила демократії. На відміну від виборів в авторитарних і тоталітарних державах, результати демократичних виборів мають бути непередбачуваними і можливо навіть незрозумілими для інших країн", — зауважив Олександр Мережко.

Про чесність виборів у США свідчить і те, що різниця між кандидатами становить кілька відсотків.

Хоче це і робить американську систему в деякому сенсі слабшою. Третя сторона при втручанні у виборчий процес (як це було з Росією під час виборів у США 2020 року) може кардинально змінити картину, "накинувши" навіть декількох відсотків одному з кандидатів.

Щодо популярності Дональда Трампа, то вона, яка зазначає Мережко, дійсно в чомусь парадоксальна. Адже минулого разу найактивніше за нього голосували жителі так званого "іржавого" або індустріального поясу США: центральна частина штату Нью-Йорк, регіони на захід від нього в штатах Пенсільванія, Огайо, Індіана, Мічиган та Іллінойс до західного берега озера Мічиган.

"Парадокс полягає у тому, що Трамп — повна протилежність людей, які проживають у цих штатах. Він медійний і багатий, тоді як його виборці — місцевий пролетаріат і робітники. За теорією Маркса, вони мали б голосувати за соціал-демократичну партію та профспілки", — пояснює нардеп.

На його думку, секрет у тому, що він позиціонує себе як захисника американських цінностей, що підтверджується і його політичним гаслом "Let's make America great again" — зробимо Америку великою знову. Попри те, що Трамп змінював свій політичний напрям, перейшовши з демократів у республіканці, він завжди орієнтувався саме на консервативний електорат.

Проте варто брати до уваги, що, згідно з результатами багатьох соціологічних досліджень, більшість американців воліли б бачити серед кандидатів не Байдена і Трампа, а нові обличчя.

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