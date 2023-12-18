Популярность Трампа парадоксальна: в Раде объяснили, почему за него голосуют те, кто не должен бы

Такие предпочтения американцев — не порок

Разница в том, как американцы поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа и действующего главу государства Джо Байдена, удивила и насторожила сообщество. В частности, возникает вопрос, в чем секрет популярности скандального Трампа.

Занавес открыл в комментарии "Телеграфу" экс-преподаватель международного права в Денверском и Пенсильванском университетах (США), экс-вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы и глава Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, нардеп от партии "Слуга Народа" Александр Мережко. По его словам, у популярности экс-президента США есть своя парадоксальность.

"Я не считаю возможность такого волеизъявления изъяном. Скорее наоборот — это сила демократии. В отличие от выборов в авторитарных и тоталитарных государствах, результаты демократических выборов должны быть непредсказуемыми и, возможно, даже непонятными для других стран", — отметил Александр Мережко.

О честности выборов в США свидетельствует и то, что разница между кандидатами составляет несколько процентов.

Хотя это и делает американскую систему в некотором смысле более слабой. Третья сторона при вмешательстве в избирательный процесс (как это было с Россией во время выборов в США в 2020 году) может кардинально изменить картину, "набросив" даже несколько процентов одному из кандидатов.

Что касается популярности Дональда Трампа, то она, отмечает Мережко, действительно в чем-то парадоксальна. Ведь в прошлый раз активнее всего за него голосовали жители так называемого "ржавого" или индустриального пояса США: центральная часть штата Нью-Йорк, регионы к западу от него в штатах Пенсильвания, Огайо, Индиана, Мичиган и Иллинойс к западному берегу озера Мичиган.

"Парадокс заключается в том, что Трамп — полная противоположность проживающих в этих штатах людей. Он медийный и богатый, тогда как его избиратели — местный пролетариат и рабочие. По теории Маркса, они должны голосовать за социал-демократическую партию и профсоюзы", – объясняет нардеп.

По его мнению, секрет в том, что он позиционирует себя как защитника американских ценностей, что подтверждается и его политическим лозунгом Let’s make America great again — сделаем Америку большой снова. Несмотря на то, что Трамп менял свое политическое направление, перейдя из демократов в республиканцы, он всегда ориентировался именно на консервативный электорат.

Однако следует учитывать, что, согласно результатам многих социологических исследований, большинство американцев предпочли бы видеть среди кандидатов не Байдена и Трампа, а новые лица.

Более подробно о том, насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа" Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу или бояться Украине его возвращения

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