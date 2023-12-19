"Я же не тряпка": Зеленский эмоционально прокомментировал проблемы с Польшей

Поляки от своих блокад только потеряли

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на его пресс-конференции, которая посвящена итогам 2023 года, задали вопрос о "напряженных" отношениях с Польшей. В частности, его спросили о видении отношений с нашими соседями. Ответ главы государства был достаточно эмоциональным.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа". Прежде всего Зеленский отметил, что хочет поблагодарить Польшу за всю помощь, которую она оказывала с начала полномасштабного вторжения.

"Но также мы должны быть с вами откровенными людьми. И президент Дуда и поляки говорили, что украинцы своими жизнями защищают Польшу. То есть, тут нельзя сказать, что тут только Польша. Вы нам помогали, как братья, а мы стояли за вас. И у меня были мощные отношения с вашим Кабмином", — сказал Зеленский.

Однако потом, подчеркнул президент, была блокада наших границ.

"Поймите, это не бизнес во время войны. Блокада границ… Это было выживание. У нас не было тогда коридора — свободного, независимого Черноморского коридора. Так а, что у нас остается, если у нас нет моря? И тогда, когда нам сказали "компромисс". Я сказал — так, а в чем компромисс? Мы готовы. Скажите в чем? Компромисс не всем нам выжить? Мы говорили — хорошо, мы не будем продавать зерно в Польшу, но дайте вывезти.

Послушайте… Апрель. С апреля по сентябрь… Это было очень сложно. Мы потеряли сотни миллионов долларов. Мы потеряли часть урожая. Мы теряли ежедневно. Мне начали задавать вопросы уже наши фермеры.

И вот мы начали терять политические отношения. Я благодарен вашему народу, но поймите меня, я не тряпка какая-то. Я защищаю интересы своего государства во время войны", — сказал президент.

Также президент резюмировал, что решение Польши, по его мнению, было неправильным, а сами поляки от этого потеряли, так как Украина построила коридор через Румынию.

"Слава богу есть умная Румыния и её президент Йоханес. Он мне помог. Он помог нашим фермерам выжить", — говорит президент.

Напомним, что "Телеграф" пристально следит за конференцией Зеленского и все последние его заявления оттуда вы можете прочитать в нашем онлайн материале, перейдя по ссылке.