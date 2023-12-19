"Я не тряпка" и конфликт "Марьяны и Валеры": топ острых заявления Зеленского на пресс-конференции

Президент порой не сдерживал эмоций, отвечая на те или иные вопросы

Владимир Зеленский во время сегодняшней большой пресс-конференции сделал ряд колких заявлений. В частности, он прокомментировал слухи о конфликте с Валерием Залужным и эмоционально высказался о блокаде границы с Польшей.

"Телеграф" собрал подборку наиболее острых заявлений украинского президента.

"Можно про**** страну"

Владимир Зеленский объяснил, почему не нужно относиться со скепсисом к войне в Украине. По его словам, не нужно отчаиваться до самого окончания войны, ведь это чувство не поможет победить путинских солдат.

"Можно быть и жить со скепсисом, но можно и страну про*****, извините, со скепсисом, а я к этому не готов. И я знаю, что таких, как я очень много, миллионы. Не готовы мы отдать нашу страну, не готовы. С первого дня, и до последнего так и будет, если мы сохраним все эти цели, все, что у нас есть все, что мы можем, а сделаем гораздо больше, чем каждый, каждая из нас, можем. Я уверен, мы сможем приблизить эту победу", – подчеркнул президент.

"Я не тряпка"

Этой фразой Владимир Зеленский прокомментировал блокаду польских перевозчиков на границе с Украиной. Он отметил, что экспорт сельхозпродукции — это не бизнес для Украины, а попытка выжить во время войны. Из-за блокады "зернового коридора" Украина потеряла сотни миллионов долларов, и единственный выход — это сухопутные транзитные пути.

Президент подчеркнул, что был готов идти на компромисс с Польшей в вопросе экспорта продукции, но ситуация только ухудшалась.

"Поймите, это не бизнес во время войны. Блокада границ… Это было выживание… Послушайте… С апреля по сентябрь… Это было очень сложно. Мы потеряли сотни миллионов долларов. Мы потеряли часть урожая. Мы теряли ежедневно. Мне начали задавать вопросы уже наши фермеры. И вот мы начали терять политические отношения. Я благодарен вашему народу, но поймите меня, я не тряпка какая-то. Я защищаю интересы своего государства во время войны", — сказал президент.

"Личное у меня с женой"

В сети распространяют слухи о том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным существует конфликт. Президент отметил, что у него есть вопросы к работе Главнокомандующего, но он публично ничего об этом не говорит, чтобы не плодить еще больше слухов.

Вместе с тем глава государства осадил журналистов и заявил, что у него нет никаких "личных дел" с Залужным или личных вопросов к Генштабу.

"Все личное у меня — с моей женой", — сказал Зеленский.

Конфликт Залужного и Безуглой

Не удалось президенту избежать вопросов о конфликте между Главкомом Валерием Залужным и нардепом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой. Он дал понять журналистам, что у него нет времени разбираться в междоусобных спорах и читать посты и комментарии к ним в Facebook.

Депутата и Главнокомандующего ВСУ Зеленский назвал без каких-либо формальностей, а просто по именам.

"Что касается Марьяны, Валеры, еще там есть люди – очень сложно все… То они вместе ездят на фронт, то они ссорятся. Поэтому я вам и сказал – нам нужно давать ежедневный результат государству, а селфи – успеем", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, будет ли Украина членом НАТО. Владимир Зеленский дал однозначный ответ, учитывая нынешнюю ситуацию в стране.