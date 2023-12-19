Зеленский ответил, позволит ли мобилизовать женщин и более молодых мужчин

Зеленский был категоричен в своем ответе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, которая посвящена итогам 2023 года, ответил на вопрос о возможной мобилизации женщин и более молодых мужчин. Глава государства был категоричен.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа". По словам Зеленского, он не подпишет закон о мобилизации женщин. А по более молодым мужчинам, он подумает.

"Женщин нет, не подпишу (соответствующий законопроект — Ред.). Что касается 25 лет, если все аргументы будут изложены и я вижу, что это нужно, то с этим соглашусь", — сказал он.

Напомним, что "Телеграф" пристально следит за конференцией Зеленского и все последние его заявления оттуда вы можете прочитать в нашем онлайн материале, перейдя по ссылке.

Больше о том, как именно нардепы хотят усилить мобилизацию в Украине, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила мобилизовать всех волонтеров в ряды ВСУ. Однако в сети ей быстро ответили на такие высказывания.