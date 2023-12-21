Мобилизация украинцев за границей? В Минобороны сделали новое заявление

На повестке дня такого нет

В Минобороны Украины объяснили заявление министра Рустема Умерова, которое распространили немецкие издания WELT и Bild. По словам представителей ведомства, на самом деле на повестке дня сейчас нет никакого обсуждения призыва мужчин из-за границы.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк. Он отметил, что это происходит только добровольно.

"На повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы. Если граждане Украины за границей хотят присоединиться (в армию, — ред.), они приезжают в Украину и присоединяются", — сказал он изданию.

Напомним, что немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В нем, в частности, цитируя Умерова, было указано, что военнообязанных украинцев, проживающих за границей, могут призывать в армию. Дескать уже в следующем году украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", — цитирует Умерова Welt.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минобороны Украины опровергли фейк об Умерове, который распространяют в сети.