Не только руководители ТЦК: Умеров рассказал, кому разрешили подписывать повестки

Украинцам также напомнили, какие виды повесток сейчас существуют

Подписывать повестки, которые представители ТЦК СП вручают военнообязанным в спортзалах и других общественных местах, имеет право сельский глава. Также государство планирует проработать другие решения.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Укринформ". После того как будут приняты иные законодательные решения Верховной Радой, о них сообщат общественности.

"Сельский глава имеет право лично формировать и подписывать повестки, согласно постановлению Кабинета министров под номером 352", — сказал Рустем Умеров.

Также глава Минобороны Украины напомнил, что в Украине есть три вида повесток: для уточнения и обновления данных, на прохождение ВВК (врачебно-военной комиссии) и непосредственно мобилизационное распоряжение на фронт, которое выдается в случае, если военнообязанный годен по итогам прохождения ВВК.

Выписывать повестки также уполномочены:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как изменится мобилизация в Украине с 2024 года. Власти могут усилить полномочия представителей ТЦК и СП.