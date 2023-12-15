Укр

Не только руководители ТЦК: Умеров рассказал, кому разрешили подписывать повестки

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Рустем Умеров Новость обновлена 15 декабря 2023, 20:06
Рустем Умеров. Фото facebook.com/rustemumerov.ua

Украинцам также напомнили, какие виды повесток сейчас существуют

Подписывать повестки, которые представители ТЦК СП вручают военнообязанным в спортзалах и других общественных местах, имеет право сельский глава. Также государство планирует проработать другие решения.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Укринформ". После того как будут приняты иные законодательные решения Верховной Радой, о них сообщат общественности.

"Сельский глава имеет право лично формировать и подписывать повестки, согласно постановлению Кабинета министров под номером 352", — сказал Рустем Умеров.

Также глава Минобороны Украины напомнил, что в Украине есть три вида повесток: для уточнения и обновления данных, на прохождение ВВК (врачебно-военной комиссии) и непосредственно мобилизационное распоряжение на фронт, которое выдается в случае, если военнообязанный годен по итогам прохождения ВВК.

Выписывать повестки также уполномочены:

  • органы местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);
  • управляющие многоквартирных домов;
  • должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как изменится мобилизация в Украине с 2024 года. Власти могут усилить полномочия представителей ТЦК и СП.

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#Мобилизация #Повестка #Рустем Умеров