Укр

Не только имя, фамилия и дата: какие данные должны быть указаны в повестке

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как должна быть заполнена повестка Новость обновлена 14 декабря 2023, 12:09
Как должна быть заполнена повестка. Фото Открытые источники

Военнообязанному должны вручать уже заполненную повестку

В декабре военнообязанные в Украине продолжают получать повестки по месту жительства, на работе и в общественных местах. Однако немногие знают, что должно быть указано в бланке, чтобы он считался законным.

Предусмотрена четкая форма, правила заполнения и реквизиты повестки. Бланк предусматривает отрывную часть с личной подписью лица о получении повестки. Об этом пишет NV.

Военнообязанному должны вручать уже заполненную повестку. В ней должно быть указано:

  • фамилия, имя и отчество военнообязанного;
  • номер повестки;
  • дата рождения военнообязанного;
  • адрес военнообязанного;
  • номер и дата распоряжения;
  • дата, время и адрес места, куда нужно явиться;
  • уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;
  • название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦК;
  • дата вручения повестки;

Сотрудники Территориального центра комплектования должны вручать лично повестку военнообязанному в руки. Руководитель ТЦК подписывает повестку и ставит штамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокаты рассказали, законно ли вручение повесток украинцам в спортзалах и других общественных местах.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Повестка #Военнообязанные