Не только имя, фамилия и дата: какие данные должны быть указаны в повестке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Военнообязанному должны вручать уже заполненную повестку
В декабре военнообязанные в Украине продолжают получать повестки по месту жительства, на работе и в общественных местах. Однако немногие знают, что должно быть указано в бланке, чтобы он считался законным.
Предусмотрена четкая форма, правила заполнения и реквизиты повестки. Бланк предусматривает отрывную часть с личной подписью лица о получении повестки. Об этом пишет NV.
Военнообязанному должны вручать уже заполненную повестку. В ней должно быть указано:
- фамилия, имя и отчество военнообязанного;
- номер повестки;
- дата рождения военнообязанного;
- адрес военнообязанного;
- номер и дата распоряжения;
- дата, время и адрес места, куда нужно явиться;
- уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦК;
- дата вручения повестки;
Сотрудники Территориального центра комплектования должны вручать лично повестку военнообязанному в руки. Руководитель ТЦК подписывает повестку и ставит штамп.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокаты рассказали, законно ли вручение повесток украинцам в спортзалах и других общественных местах.