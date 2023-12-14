Не только имя, фамилия и дата: какие данные должны быть указаны в повестке

Военнообязанному должны вручать уже заполненную повестку

В декабре военнообязанные в Украине продолжают получать повестки по месту жительства, на работе и в общественных местах. Однако немногие знают, что должно быть указано в бланке, чтобы он считался законным.

Предусмотрена четкая форма, правила заполнения и реквизиты повестки. Бланк предусматривает отрывную часть с личной подписью лица о получении повестки. Об этом пишет NV.

Военнообязанному должны вручать уже заполненную повестку. В ней должно быть указано:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения военнообязанного;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения;

дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

уточнение относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦК;

дата вручения повестки;

Сотрудники Территориального центра комплектования должны вручать лично повестку военнообязанному в руки. Руководитель ТЦК подписывает повестку и ставит штамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокаты рассказали, законно ли вручение повесток украинцам в спортзалах и других общественных местах.