Не тільки ім’я, прізвище та дата: які дані мають бути вказані у повістці

Військовозобов’язаному повинні вручати вже заповнену повістку

У грудні військовозобов’язані в Україні продовжують отримувати повістки за місцем проживання, на роботі та у громадських місцях. Проте мало хто знає, що має бути зазначено у цьому бланку, щоб він вважався законним.

Передбачено чітку форму, правила заповнення та реквізити повістки. Бланк передбачає відривну частину з особистим підписом особи про отримання повістки. Про це пише NV.

Військовозобов’язаному мають вручати вже заповнену повістку. У ній має бути зазначено:

прізвище, ім’я та по батькові військовозобов’язаного;

номер повістки;

дата народження військовозобов’язаного;

адреса військовозобов’язаного;

номер та дата розпорядження;

дата, час та адреса місця, куди слід з’явитися;

уточнення щодо документів чи речей, які слід мати із собою;

назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника ТЦК;

дата вручення повістки;

Співробітники Територіального центру комплектування повинні вручати особисто повістку військовозобов’язаному до рук. Керівник ТЦК підписує повістку та ставить штамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокати розповіли, чи законне вручення повісток українцям у спортзалах та інших громадських місцях.