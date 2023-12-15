Не лише керівники ТЦК: Умєров розповів, кому дозволили підписувати повістки

Українцям також нагадали, які види повісток наразі існують

Підписувати повістки, які представники ТЦК СП вручають військовозобов’язаним у спортзалах та інших громадських місцях, має право сільський голова. Також держава планує опрацювати інші рішення.

Про це на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади за президента повідомив міністр оборони України Рустем Умеров, передає "Укрінформ". Після того, як будуть ухвалені інші законодавчі рішення Верховною Радою, про них повідомлять громадськість.

"Сільський голова має право особисто формувати та підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету міністрів під номером 352", — сказав Рустем Умєров.

Також глава Міноборони України нагадав, що в Україні є три види повісток: для уточнення та оновлення даних, на проходження ВЛК (лікарсько-військової комісії) та безпосередньо мобілізаційне розпорядження на фронт, яке видається у разі, якщо військовозобов’язаний придатний за підсумками проходження ВЛК.

Виписувати повістки також уповноважені:

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів (незалежно від підпорядкування та форми власності);

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зміниться мобілізація в Україні з 2024 року. Влада може посилити повноваження представників ТЦК та СП.