Дети Умерова — граждане США? В Минобороны отреагировали на провокацию против министра

В Минобороны назвали информацию, распространяемую в сети, недостоверной

Сразу после заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что военнообязанных украинцев, проживающих за границей, могут призывать в армию, в сети распространилась информацию о том, что трое детей главы оборонного ведомства стали гражданами США. В качестве доказательств ряд СМИ и блогеров стали приводить данные деклараций чиновника за 2021-2022 годы, которые в декабре подали в НАПК.

В Министерстве обороны уже отреагировали и прокомментировали информацию. Официальное заявление ведомства по этому поводу появилось на странице министерства в Facebook.

"Информация, которая распространяется в СМИ о том, что члены семьи Министра обороны Рустема Умерова якобы являются гражданами США, не соответствует действительности. Дети Министра (сын — в возрасте 10 лет, дочери — 8 и 2 года) — являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова — нет", — подчеркнули в Минобороны.

Так, 21 декабря в сети распространилась информация о том, что дети министра обороны Рустема Умерова якобы получили гражданство США. Авторы сообщений в Telegram ссылались на декларацию, которую Умеров подал в НАПК. В ней говорилось, что паспорта детям министра выданы в США. Однако о каких именно документах идет речь — не указывалось.

Приводили в доказательство и скрин документа.

Но информация, которую распространили, не корректна. На этом акцентировали в заявлении Минобороны.

В ведомстве объяснили, что семья Рустема Умерова в 2016 году была вынуждена выехать за границу после многочисленных угроз из-за его деятельности по возвращению Крыма. Там у них истек срок действия загранпаспортов. Новые украинские паспорта, которые семье министра были выданы по истечении срока предыдущих, они получили в Посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, и было указано место выдачи документов США.

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