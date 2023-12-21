Имеет бизнес в Крыму: журналисты нашли у соратника Зеленского российский паспорт

Зеленский и Баруля вместе основали шоу "Лига Смеха"

Старый творческий партнер и соратник президента Владимира Зеленского украинский продюсер Наум Баруля оказался гражданином России. Также он имеет бизнес во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в расследовании "Схем". Журналистам удалось установить, что в апреле 2009 года российская миграционная служба выдала Науму Баруле российский паспорт, продюсеру тогда было 49 лет. В то время Баруля жил в Москве и работал генеральным директором компании "АМИК", которая продюсирует КВН.

После начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Баруля вернулся в Украину и заключил партнерство со студией "95 квартал" во главе с Владимиром Зеленским. Второе направление сотрудничества Барули и Зеленского – производство сериалов для коммерческих телеканалов.

"Схемы" подчеркивают, что доказательствами наличия российского паспорта у украинского продюсера являются как актуальные официальные реестры РФ, так и выдержки из государственных баз данных разных периодов. Именно как гражданин России Баруля владеет своим бизнесом в Крыму и имеет идентификационный номер налогоплательщика РФ. И именно по российскому паспорту он до 2019 года владел двумя квартирами в Москве.

Российский государственный портал "Госуслуги" обозначает паспорт Барули как "действительный". Равно как и сайт Министерства внутренних дел РФ.

В то же время сам Наум Баруля общаться на тему наличия российского паспорта наотрез отказался. "Знаете, я по телефону обсуждать эти вопросы не буду", – сказал он журналистке "Схем".

По данным источников "Схем" с доступом к системе МВД России "Магистраль", фиксирующей сведения о пересечении госграницы РФ, Наум Баруля ездил в Крым по меньшей мере до 2019 года включительно. И каждый раз заезжал на оккупированный украинский полуостров по российскому загранпаспорту.

Баруля также утверждает, что потерял все свои активы в Крыму после оккупации. Но, как выяснили "Схемы", в Судаке у давнего творческого соратника Зеленского остаются три квартиры общей площадью 312 квадратных метров. Которые он добровольно перерегистрировал по российскому законодательству, признав тем самым юрисдикцию РФ на оккупированной украинской территории.

Также отмечается, что в 2017 году Баруля стал собственником земельного участка на 7 соток в Судаке. Уже через год – тут же приобрел в собственность еще 6 соток и стал владельцем семиэтажного здания, площадью более 2 тысяч квадратных метров.

По данным "Схем", по состоянию на декабрь 2023 года у Барули остаются две активные компании в оккупированном Судаке. Эти кампании зарегистрированы после аннексии по законам страны-агрессора.

Дочь Барули Ирина Борзова стала народным депутатом от "Слуги народа". Ее муж Сергей Борзов был назначен указом Зеленского главой Винницкой областной государственной администрации.

Напомним, журналисты нашли у супруги заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека действительный российский паспорт. Впоследствии Тишлек написал рапорт об увольнении.