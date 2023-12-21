Має бізнес у Криму: журналісти знайшли у соратника Зеленського російський паспорт

Зеленський та Баруля разом заснували шоу "Ліга Сміху"

Давній творчий партнер та соратник президента Володимира Зеленського український продюсер Наум Баруля виявився громадянином Росії. Також він має бізнес у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем". Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт, продюсеру тоді було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії "АМІК", що продюсує КВК.

Після початку війни на Донбасі та окупації Криму, Баруля повернувся в Україну та уклав партнерство зі студією "95 квартал" на чолі з Володимиром Зеленським. Другий напрямок співпраці Барулі та Зеленського – виробництво серіалів для комерційних телеканалів.

"Схеми" підкреслюють, що доказами наявності російського паспорта в українського продюсера є як актуальні офіційні реєстри РФ, так і витяги з державних баз даних різних періодів. Саме як громадянин Росії Баруля володіє своїм бізнесом в Криму та має актуальний ідентифікаційний номер платника податків РФ. І саме за російським паспортом він до 2019 року володів двома квартирами у Москві.

Російський державний портал "Госуслуги" позначає паспорт Барулі як "дійсний". Так само як і сайт Міністерства внутрішніх справ РФ.

Водночас сам Наум Баруля спілкуватися на тему наявності російського паспорта навідріз відмовився. "Знаєте, я телефоном обговорювати ці питання не буду", – сказав він журналістці "Схем".

За даними джерел "Схем" з доступом до системи МВС Росії "Магістраль", яка фіксує відомості про перетин держкордону РФ, Наум Баруля їздив в Крим щонайменше до 2019 року включно. І щоразу заїжджав на окупований український півострів за російським закордонним паспортом.

Баруля також стверджує, що втратив всі свої активи в Криму після окупації. Але, як з’ясували "Схеми", у Судаку у давнього творчого соратника Зеленського залишається три квартири загальною площею 312 квадратних метрів. Які він добровільно перереєстрував за російським законодавством, визнавши тим самим юрисдикцію РФ на окупованій українській території.

Також зазначається, що у 2017 році Баруля став власником земельної ділянки на 7 соток у Судаку. Вже за рік – тут же набув у власність ще 6 соток та став власником семиповерхової будівлі, площею у понад 2 тисячі квадратних метрів.

За даними "Схем", станом на грудень 2023 року, у Барулі залишаються дві активні компанії в окупованому Судаку. Ці кампанії зареєстровані після анексії за законами країни-агресорки.

Донька Барулі Ірина Борзова стала народним депутатом від "Слуги народу". Її чоловік Сергія Борзов був призначений указом Зеленського головою Вінницької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, журналісти знайшли у дружини заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека чинний російський паспорт. Згодом Тишлек написав рапорт про звільнення.