Скандальний заступник голови Нацполіції покинув посаду: що сталось

У МВС відреагували оперативно

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек, який нещодавно повернувся до виконання своїх військових обовʼязків, залишає свою посаду. Він написав рапорт про звільнення.

Про це Тишлек повідомив у коментарі РБК-Україна. Рапорт вже підписано.

"Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", — сказав Тишлек у коментарі українському виданню.

"Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав", — повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Що за скандал був навколо Тишлека

Журналісти провели розслідування і виявили, що посадовець нібито користується нерухомістю та автомобілем, яка належить родині партнера одного з кримінальних авторитетів Ростову (Росія). Ба більше, стало відомо, що дружина та теща Тишлека мають паспорти РФ.

Тоді заступника голови Нацполіції було відсторонено від службових обовʼязків, а глава МВС Ігор Клименко доручив провести службове розслідування.

Також сам Тишлек заявив, що факти з його біографії "були викривлені", і ініціював розслідування самого себе у ДБР. Проте під час перевірки МВС Тишлек не виявив бажання довести правдивість своїх слів на поліграфі. Для примусової перевірки підстав немає, запевнили у відомстві.

Ба більше, колишнього заступника голови Нацполіції звинувачували у корупції. Зокрема, голова Українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко вимагав розслідувати корупційні схеми Тишлека. Свої заяви він адресував НАЗК, ДБР та НАБУ.

Раніше "Телеграф" писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції моніторить спосіб життя заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека, що фігурував у журналістському розслідуванні.