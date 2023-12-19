Скандальный заместитель председателя Нацполиции покинул пост: что произошло

В МВД отреагировали оперативно

Недавно вернувшийся к исполнению своих военных обязанностей заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек покидает свой пост. Он написал рапорт об увольнении.

Об этом Тишлек сообщил в комментарии РБК-Украина. Рапорт уже подписан.

"Я принял решение написать рапорт об освобождении от должности заместителя председателя Нацполиции по собственному желанию. Подал подпись руководству. Также жду результатов расследования ДБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК", — сказал Тишлек в комментарии украинскому изданию.

"Рапорт Тишлека есть и он принят. Приказ подписал", — сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Что за скандал был вокруг Тишлека

Журналисты провели расследование и обнаружили, что должностное лицо якобы пользуется недвижимостью и автомобилем, принадлежащей семье партнера одного из криминальных авторитетов Ростова (Россия). Более того, стало известно, что жена и теща Тишлека имеют паспорта РФ.

Тогда заместитель главы Нацполиции был отстранен от служебных обязанностей, а глава МВД Игорь Клименко поручил провести служебное расследование.

Также сам Тишлек заявил, что факты его биографии "были искривлены", и инициировал расследование самого себя в ДБР. Однако во время проверки МВД Тишлек не изъявил желания доказать правдивость своих слов на полиграфе. Для принудительной проверки оснований нет, заверили в ведомстве.

Более того, бывшего заместителя главы Нацполиции обвиняли в коррупции. В частности, глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко потребовал расследовать коррупционные схемы Тишлека. Свои заявления он адресовал НАПК, ДБР и НАБУ.

Ранее "Телеграф" писал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции мониторит образ жизни заместителя главы Национальной полиции Дмитрия Тишлека, фигурировавшего в журналистском расследовании.