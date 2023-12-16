Снова работает: Тишлек, подозреваемый в связях с Россией, вернулся в Нацполицию

Чиновник отказался от проверки на полиграфе

Заместитель председателя Национальной полиции Дмитрий Тишлек вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Его отстраняли из-за вероятных связей с Россией, разоблаченных в журналистском расследовании, однако с 29 ноября 2023 года он снова работает.

Об этом сообщает "Цензор.Нет", ссылаясь на ответ Министерства внутренних дел (МВД) Украины, предоставленный по журналистскому запросу. При проверке не было найдено никаких фактов, указывающих на связи заместителя главы Нацполиции с криминальными авторитетами.

"В МВД сообщили, что комиссия, которая проводила служебное расследование, не установила "фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека Д. П. с любыми уголовными авторитетами, в том числе упоминаемыми в журналистском расследовании", ― говорится в материале.

Тишлек не изъявил желания доказать правдивость своих слов на полиграфе. Для принудительной проверки оснований нет, заверили в МВД.

"В то же время информируем, что вывод об установлении оснований для освобождения от должности Тишлека Д. П. можно сделать после получения результатов рассмотрения материалов служебного расследования в НАПК и ГБР", ― сообщили в ведомстве.

Напомним, что скандал вокруг Тишлека разгорелся в конце 2023 года. Журналисты провели расследование и обнаружили, что якобы должностное лицо пользуется недвижимостью и автомобилем, принадлежащим семье партнера одного из криминальных авторитетов Ростова (Россия). К тому же оказалось, что у супруги и тещи Тишлека есть гражданство РФ.

Заместитель председателя Нацполиции был отстранен. Глава МВД Игорь Клименко поручил провести служебное расследование.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко потребовал расследовать коррупционные схемы Тишлека. Свои заявления он адресовал НАПК, ДБР и НАБУ.