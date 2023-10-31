Военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко предложил создать комиссии по отбору кандидатов на руководящие должности в МВД

Ситуация с заместителем министра МВД Дмитрием Тишлеком, о которой уже ожидаемо стали забывать (потому что дагестанцы ищут евреев в двигателях, Time издало статью, а Арестович опять что-то "п******л"), должна иметь свое продолжение.

МВД в принципе всегда являлось максимально закрытой структурой. Это приводило и приводит ко все новым и новым проблемам, и Евромайдан тому доказательством.

В то же время у нас есть примеры, как закрытые структуры становились открытыми. Некоторые – со старта, например НАБУ и НАПК, при которых созданы общественные советы с широкими полномочиями и возможностью влиять на кадровую политику. Некоторые – путем открытия дверей в структуры, созданные закрытыми, как, например, Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны.

Так что, если МВД не справится с этими тишлеками, давайте отдадим эти функции общественности. Это уже работает, как в СОК НАБУ. Я предлагаю в кратчайшие сроки создать комиссии для отбора кандидатов на руководящие должности в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции Украины. Эти комиссии должны включать представителей общественного сектора, которые совместно с другими уполномоченными лицами и структурами будут проводить проверку кандидатов и давать рекомендации по их назначению.

А по вопросу непосредственно замминистра Тишлека я отправил заявления в ГБР и НАПК. Ибо завтра Арестович снова отвлечет внимание. А такое забывать и спускать на тормозах нельзя. Не имеем права.

Источник: сообщение Гудыменко в Facebook