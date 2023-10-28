В МВД отреагировали на скандал с "российским следом" у замглавы полиции: чиновника отстранили

В МВД пригрозили кадровыми решениями, если информация подтвердится

В полиции отреагировали на новый скандал, в котором фигурирует заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек, и сообщили, что расследование уже идет.

Как сообщил в своем telegram-канале глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, сразу же после того, как информация была озвучена в СМИ Тишлек обратился к ГБР, чтобы детективы проверили ее на предмет соответствия действительности.

"Я лично с нетерпением жду результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Ибо сомнения в верности Государству и Присяге – недопустимы. Особенно во время войны", — написал он.

При этом Клименко добавил, что если информация подтвердится, то относительно Тишлека будут немедленно приняты "неотлагательные и жесткие кадровые решения". А пока длится расследование замглавы Нацполиции будет отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщалось ранее, журналисты провели расследование и сообщили, что жена Тишлека имеет российское гражданство, а сам он может быть связан с ростовским криминалитетом. Сам чиновник говорит, что информация была слишком искажена.

"Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью", — сообщил он.

При этом замглавы полиции добавил, что сам обратился к ГБР для проверки всей обнародованной информации.

Напомним, сотрудники ГБР накануне пришли с обысками к исполняющему обязанности городского главы Чернигова Александру Ломако после его заявлений о причастности областной администрации к трагедии в городском драмтеатре.