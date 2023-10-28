У МВС відреагували на скандал із "російським слідом" у заступника голови поліції: чиновника усунули

У МВС пригрозили кадровими рішеннями, якщо інформація підтвердиться

У поліції відреагували на новий скандал, у якому фігурує заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек, і повідомили, що розслідування вже триває.

Як повідомив у своєму telegram-каналі глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, відразу ж після того, як інформація була озвучена у ЗМІ, Тишлек звернувся до ДБР, щоб детективи перевірили її на предмет відповідності дійсності.

"Я особисто з нетерпінням чекаю на результати. І суспільство теж має почути відповіді на запитання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі – неприпустимі. Особливо під час війни", — написав він.

При цьому Клименко додав, що якщо інформація підтвердиться, то щодо Тишлека буде негайно ухвалено "невідкладні та жорсткі кадрові рішення". А поки триває розслідування заступника голови Нацполіції буде відсторонено від виконання службових обов’язків.

Як повідомлялося раніше, журналісти провели розслідування та повідомили, що дружина Тишлека має російське громадянство, а сам він може бути пов’язаний із ростовським криміналітетом. Сам чиновник каже, що інформація була надто спотворена.

"Окремі ситуації, які переживала моя сім’я, доповнили суб’єктивними судженнями та висновками. Оприлюднена спотворена інформація не має нічого спільного з реальністю", - повідомив він.

При цьому заступник голови поліції додав, що сам звернувся до ДБР для перевірки усієї оприлюдненої інформації.

Нагадаємо, співробітники ДБР напередодні прийшли з обшуками до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександра Ломака після його заяв про причетність обласної адміністрації до трагедії у міському драмтеатрі.