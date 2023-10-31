Після скандалу з Тишлеком кандидатів на керівні посади в МВС має перевіряти комісія - Юрій Гудименко
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Військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко запропонував створити комісії для відбору кандидатів на керівні посади в МВС
Ситуація з заступником міністра МВС Дмитром Тишлеком, про яку вже очікувано стали забувати (бо дагестанці шукають євреїв у двигунах, Time видало статтю, а Арестович знову щось п******в), повинна мати своє продовження.
МВС в принципі завжди було максимально закритою структурою. Це призводило і призводить до все нових і нових проблем, і Євромайдан тому доказом.
Водночас ми маємо приклади, як закриті структури ставали відкритими. Деякі – зі старту, як, наприклад, НАБУ і НАЗК, при яких створено громради з широкими повноваженнями і можливістю впливати на кадрову політику. Деякі – шляхом відкриття дверей в структури, створені закритими, як, наприклад, Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони.
Тож якщо МВС саме не впорається з тими тишлеками, давайте віддамо ці функції громадськості. Це вже працює, як в РГК НАБУ. Я пропоную у найкоротший термін створити комісії для відбору кандидатів на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції України. Ці комісії мають включати представників громадського сектору, які спільно з іншими уповноваженими особами та структурами проводитимуть перевірку кандидатів і надаватимуть рекомендації щодо їхнього призначення.
А з питання безпосередньо замміністра Тишлека я відправив заяви в ДБР і НАЗК. Бо завтра Арестович знову відволіче увагу. А таке забувати і спускати на гальмах не можна. Не маємо права.
Джерело: повідомлення Гудименко у Facebook
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