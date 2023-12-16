Знову працює: Тишлек, якого підозрювали у зв’язках з Росією, повернувся у Нацполіцію

Посадовець відмовився від перевірки на поліграфі

Заступник голови Національної поліції Дмитро Тишлек повернувся до виконання своїх службових обов’язків. Його відсторонювали через ймовірні зв’язки з Росією, викриті у журналістському розслідуванні, проте з 29 листопада 2023 року він знову працює.

Про це повідомляє "Цензор.Нет", посилаючись на відповідь Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, надану на журналістський запит. При перевірці не було знайдено жодних фактів, які б вказували на зв’язки заступника голови Нацполіції з кримінальними авторитетами.

"У МВС повідомили, що комісія, яка проводила службове розслідування не встановила "фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека Д. П. з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні", ― говориться в матеріалі.

Тишлек не виявив бажання довести правдивість своїх слів на поліграфі. Для примусової перевірки підстав немає, запевнили в МВС.

"Водночас інформуємо, що висновок стосовно встановлення підстав для звільнення з посади Тишлека Д. П. можливо зробити після отримання результатів розгляду матеріалів службового розслідування у НАЗК та ДБР", ― повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що скандал навколо Тишлека розгорівся у кінці 2023 року. Журналісти провели розслідування і виявили, ніби посадовець користується нерухомістю та автомобілем, що належить родині партнера одного з кримінальних авторитетів Ростову (Росія). До того ж виявилось, що у дружини та тещі Тишлека є громадянство РФ.

Заступника голови Нацполіції було відсторонено. Глава МВС Ігор Клименко доручив провести службове розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко вимагав розслідувати корупційні схеми Тишлека. Свої заяви він адресував НАЗК, ДБР та НАБУ.