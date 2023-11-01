Есть ли скандальный документ? Глава МВД прокомментировал историю с российском паспортом жены Тишлека

Министр рассказал о том, как идет расследование

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его заместителя Дмитрия Тишляка. Чиновник рассказал о том, как отреагировал на ситуацию и есть ли у жены его зама российский паспорт.

По словам главы МВД, назначено служебное расследование, определен персональный состав комиссии, которая будет проводить соответствующие проверочные мероприятия. Подробности дела министр озвучил в интервью "Українським новинам".

"Когда вышел доклад, я был в командировке в Литве, где встречался с министрами внутренних дел 6 европейских стран. Когда эта информация появилась, я не сразу смог ее посмотреть и проанализировать, потому что у меня было много встреч. Поэтому, когда я наконец-то смог на него посмотреть, мы начали собирать данные о том, что произошло и какие вопросы поднимали журналисты. В таких ситуациях существует определенный алгоритм реагирования. Мы полностью это выдержали.", — отметил он.

По состоянию на 30 октября специальная комиссия уже провела свое первое заседание. Тышлек был отстранен от должности. Сейчас все уполномоченные лица изучают вопросы, которые были изложены в журналистском расследовании.

Клименко рассказал, что Тышлек подал заявление в Государственное бюро расследований. В нем чиновник просил досконально разобраться в том информации, которую опубликовали в СМИ.

"Здесь я его полностью поддерживаю. Мы должны знать правду о том, что произошло, и насколько объективны факты, которые были представлены в СМИ в отношении этого чиновника", — рассказал он.

На вопрос журналистов, подлежит ли проверке супруга чиновника на предмет наличия российского гражданства, Игорь Клименко пояснил: "Когда проводится специальная проверка, есть два направления проверки: внутреннее МВД и проверки, организованные другими, в том числе спецслужбами. Что касается МВД и полиции в этом случае, то у ближайших родственников проверяют наличие судимостей, недвижимости, деклараций. В материалах также содержатся автобиографические данные о близких родственниках, в том числе женах, мужьях и детях".

Глава МВД добавил, что подразделения миграционной службы предоставляют информацию о гражданстве Украины. В свою очередь пограничная служба для подразделения внутренней безопасности предоставляет информацию о пересечении границы. Там дают информацию относительно того, по какому паспорту, на каком автомобиле или самолете выезжал человек.

"Что касается наличия паспорта того или иного государства, то у нас, как правило, такой информации нет. Информация о гражданстве, любом, российском, венгерском, американском… Запрос должен быть сделан в эту страну, а страны обычно не предоставляют такую информацию, потому что это конфиденциальные персональные данные. Если вы поедете в США с вопросом о том, есть ли у того или иного человека гражданство, вам, скорее всего, не ответят. И здесь речь идет о россии, с которой у нас вообще нет никаких контактов. И это нужно четко понимать", — пояснил министр.

Напомним, что вокруг замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека разгорается скандал после того, как журналисты нашли у его жены действующий российский паспорт. В то же время он использовал авто и недвижимость, принадлежащую семье партнера главы ростовской криминальной группировки. Сам чиновник уже отреагировал на ситуацию.

Ранее "Телеграф" сообщил, что военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко предложил создать комиссии по отбору кандидатов на руководящие должности в МВД.