Чи є скандальний документ? Глава МВС прокоментував історію з російським паспортом дружини Тишлека

Міністр розповів про те, як триває розслідування

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував скандал, який спалахнув навколо його заступника Дмитра Тишляка. Чиновник розповів про те, як відреагував на ситуацію і чи має дружину його заступника російський паспорт.

За словами глави МВС, призначено службове розслідування, визначено персональний склад комісії, яка проводитиме відповідні перевірочні заходи. Подробиці справи міністр озвучив в інтерв’ю "Українським новинам".

"Коли вийшов репортаж, я перебував у відрядженні в Литві на зустрічі з міністрами внутрішніх справ 6 європейських країн. Коли зʼявилася ця інформація, то я не одразу зміг її подивитися та проаналізувати, тому що мав багато зустрічей. Тому, коли нарешті зміг переглянути, ми почали збирати дані, що відбулося і які питання підняли журналісти. В таких ситуаціях є певний алгоритм реагування. Ми повністю його витримали.", — зазначив він.

На 30 жовтня спеціальна комісія вже провела своє перше засідання. Тишлек був усунений з посади. Наразі всі уповноважені особи вивчають питання, які були викладені у журналістському розслідуванні.

Клименко розповів, що Тишлек подав заяву до Державного бюро розслідувань. У ньому урядовець просив досконально розібратися в тій інформації, яку опублікували у ЗМІ.

"Тут я його абсолютно підтримую. Ми маємо знати правду, що відбулося та наскільки ті факти, які були викладені в ЗМІ, є обʼєктивними по відношенню до цієї посадової особи", — розповів він.

На питання журналістів, чи підлягає перевірці чоловіка чиновника щодо наявності російського громадянства, Ігор Клименко пояснив : "Коли проходить спеціальна перевірка, то існують два напрямки перевірки: внутрішній МВС і перевірки, які організовуються іншими, в тому числі спецслужбами. Що стосується МВС та поліції в цьому випадку, то перевіряються найближчі родичі на предмет судимості, наявності нерухомості, декларації. У матеріалах також є автобіографічні дані щодо найближчих родичів, в тому числі на дружин, чоловіків і дітей".

Глава МВС додав, що підрозділи міграційної служби надають інформацію щодо громадянства України. У свою чергу, прикордонна служба для підрозділу внутрішньої безпеки надає інформацію про перетин кордону. Там дають інформацію щодо того, за яким паспортом, на якому автомобілі чи літаку виїжджала людина.

"Щодо наявності паспорту тієї чи іншої держави, у нас, як правило, такої інформації немає. Інформація про громадянство, будь-яке, російське, угорське, американське…має направлятися запит на цю країну, а країни як правило не дають такої інформації, тому що це чутливі персональні дані. Якщо ви звернетеся до США з питанням, чи має громадянство та чи інша людина, вони вам з великою вірогідністю не дадуть відповідь. А тут мова про росію, з якою ми взагалі не маємо контактів. І це потрібно чітко зрозуміти.", — пояснив міністр.

Нагадаємо, що навколо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека спалахує скандал після того, як журналісти знайшли у його дружини чинний російський паспорт. Водночас він використав авто та нерухомість, що належить сім’ї партнера голови ростовського кримінального угруповання. Сам урядовець уже відреагував на ситуацію.

Раніше "Телеграф" повідомив, що військовослужбовець та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко запропонував створити комісії з відбору кандидатів на керівні посади у МВС.