Паспорт Шредінгера: суд розкрив громадянство олігарха Коломойського

У заяві суду є важлива деталь

Олігарх Ігор Коломойський, довкола громадянства якого було багато питань, є громадянином України. Хоча раніше Державна міграційна служба визнала його паспорт недійсним.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу Коломойському. При цьому суд не розумів питання про те, чи олігарх має громадянство інших країн — Кіпру та Ізраїлю.

За словами самого Коломойського, його судять як іноземця. При цьому сам він нібито не знає, чи відібрали у нього українське громадянство чи ні. Проте паспорт громадянина України має, так само як і кіпрський та ізраїльський.

Зазначимо, що у вересні 2023 року Ігор Коломойський отримав третю підозру у зв’язку з підробкою документів, заволодінні та розпорядженні чужим майном. До цього він отримав першу підозру на початку вересня. Його звинуватили у легалізації майна, одержаного шляхом шахрайства. Тоді його взяли під варту з правом знесення застави у розмірі 500 млн 960 тисяч гривень. Потім 7 вересня Коломойському було повідомлено про другу підозру про заволодіння великою сумою грошей "ПриватБанку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 вересня Шевченківський суд Києва змінив суму внесення застави для Ігоря Коломойського до 3,8 млрд. грн.