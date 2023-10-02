Паспорт Шрёдингера: суд раскрыл гражданство олигарха Коломойского

В заявлении суда есть важная деталь

Олигарх Игорь Коломойский, вокруг гражданства которого было много вопросов, является гражанином Украины. Хотя ранее Государственная миграционная служба признала его паспорт недействительным.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения Коломойскому. При этом суд не понимал вопрос о том, имеет ли олигарх гражданство других стран — Кипра и Израиля.

По словам же самого Коломойского, его судят как иностранца. При этом, сам он якобы не знает, отобрали ли у него украинское гражданство или нет. Однако паспорт гражданина Украины у него есть, так же как и кипрский и израильский.

Отметим, что в сентябре 2023 Игорь Коломойский получил третье подозрение, в связи с подделкой документов, завладении и распоряжении чужим имуществом. До этого он получил первое подозрение в начале сентября. Его обвинили в легализации имущества, полученного путем мошенничества. Тогда он был взят под стражу с правом снесения залога в размере 500 млн 960 тысяч гривен. Затем 7 сентября Коломойскому было сообщено о втором подозрении о завладении крупной суммы денег "ПриватБанка".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 сентября Шевченковский суд Киева изменил сумму внесения залога для Игоря Коломойского до 3,8 млрд грн.