"Судья не сослался ни на одно доказательство": решение об увеличении залога Коломойскому вынесли с многочисленными нарушениями – адвокаты

Заседание суда было перенесено на две недели.

Апелляцию адвокатов Игоря Коломойского рассмотрят 6 октября. Защитники бизнесмена просят упразднить увеличение ему залога до 3,9 миллиарда гривен. Такое решение 15 сентября принял Шевченковский суд Киева.

Сегодня же, 20 сентября, Апелляционный суд должен рассмотреть ходатайство о его отмене. Но документы из Шевченковского суда так и не поступили. Потому заседание перенесли на две недели.

Защитники Игоря Коломойского уверены — решение об увеличении залога вынесли с многочисленными нарушениями. Адвокаты с возмущением отмечают: судью на рассмотрение дела автоматическая система распределения назначила на 20 минут раньше, чем прокуроры вручили Игорю Коломойскому и его адвокатам ходатайство об изменении размера залога. А по закону – назначать судью можно только после этого с документальными подтверждениями. То есть, утверждают адвокаты, это прямое нарушение одной из статей Уголовного кодекса.

Само рассмотрение в Шевченковском суде, добавляют, проходило в нерабочее время, защитникам не дали достаточно времени на ознакомление с материалами. А увеличение залога не было должным образом мотивировано.

"Именно ходатайство подано с нарушениями. Сегодня только утром получили полный текст постановления — судья не сослался ни на одно доказательство. А единственным аргументом было утверждение прокурора, что в НАБУ существует дело против Коломойского. Поэтому будем решать в судебных заседаниях, будем доказывать невиновность клиента", – сказал адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь.

Дело Игоря Коломойского: что известно

Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка". Бизнесмена подозревают в незаконном завладении денежными средствами.

В НАБУ утверждают, что Коломойский вроде бы "разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка".

Кроме того, бизнесмен получил под СБУ подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения бизнесмену в части залога, установив ее размер в 3 млрд 891 млн грн.