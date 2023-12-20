Крым атаковали ракеты и дроны: ударили по космическому объекту РФ

Взрывы громыхали сразу в нескольких местах

Утро для оккупантов в Крыму оказалось неспокойным. Рассвет им пришлось встречать под прилеты, некоторые подробности о которых уже стали известны в сети.

О них рассказал популярный Telegram-канал "Крымский ветер". По данным его авторов, в ночь на 20 декабря были слышны взрывы со стороны Перевального, где дислоцируется 126 бригада береговой обороны ЧФ. В 04:08 был взрыв в районе Евпатории. В 05:03 было 4 взрыва в районе Красноперекопска.

Так вот выяснилось, как утверждают источники паблика, что взрывы в 4 утра на самом деле прогремели в Алуште.

"Как минимум 3 прилета зафиксированы по территории в/ч 28735 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское в Алуште", — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, для атаки был использован БПЛА. Один служащий ПУ ФСБ получил ранения. Также повреждена антенна спутниковой связи.

Следующая атака была совершена, предварительно, ракетами Storm Shadow в 5 утра по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района.

"Полное название центра: 40-й отдельный командно-измерительный комплекс в составе Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Воздушно-космических сил РФ (в/ч 81415). По территории центра было зафиксировано как минимум 2 прилета, повреждена 1 единица военной техники. Пострадавших нет", — говорят авторы поста.

Официально в ВСУ эту информацию никак пока не комментировали.

Напомним, ранее мы писали о том, что 15 декабря на Крым была совершена массированная атака дронов.