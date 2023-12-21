Діти Умєрова – громадяни США? У Міноборони відреагували на провокацію проти міністра

В Міністерстві оборони назвали поширену в мережі інформацію недостовірною

Одразу після заяви міністра оборони України Рустема Умєрова про те, що військовозобов’язаних українців, які проживають за кордоном, можуть призивати до армії, у мережі поширилася інформація про те, що троє дітей глави оборонного відомства стали громадянами США. Як докази низка ЗМІ та блогерів почали наводити дані декларацій чиновника за 2021-2022 роки, які у грудні подали до НАЗК.

У Міністерстві оборони вже відреагували та прокоментували інформацію. Офіційна заява відомства з цього приводу з’явилася на сторінці міністерства у Facebook.

"Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени сім’ї Міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності. Діти Міністра (син — віком 10 років, дочки — 8 та 2 роки ) — є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів сім’ї Умерова – немає”, – наголосили у Міноборони.

Так, 21 грудня у мережі поширилася інформація про те, що діти міністра оборони Рустема Умєрова нібито набули громадянства США. Автори повідомлень у Telegram та ЗМІ посилалися на декларацію, яку чиновник подав до НАЗК. У ній йшлося про те, що паспорти дітям міністра видано в США. Однак про які саме документи йдеться — не вказувалося. Наводили на доказ скрін документа.

Але інформація, яку розповсюдили, не є коректною. На цьому наголосили у заяві в Міноборони.

У відомстві пояснили, що родина Рустема Умерова у 2016 році була змушена виїхати за кордон після численних погроз через його діяльність із повернення Криму. Там у них закінчився термін дії закордонних паспортів. Нові українські паспорти, які сім’ї міністра видали після закінчення строку попередніх, вони отримали в Посольстві України в США. Саме тому у декларації, на яку посилаються ЗМІ, було зазначено місце видачі документів США.

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