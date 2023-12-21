Мобілізація українців за кордоном? У Міноборони зробили нову заяву

На порядку денному такого немає

У Міноборони України пояснили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild. За словами представників відомства, насправді на порядку денному немає жодного обговорення призову чоловіків з-за кордону.

Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк. Він зазначив, що це відбувається лише добровільно.

"На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть приєднатися (до армії, — ред.), вони приїжджають в Україну та приєднуються", — сказав він.

Нагадаємо, що німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв’ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. У ньому, зокрема, цитуючи Умєрова, було зазначено, що військовозобов’язаних українців, які мешкають за кордоном, можуть призвати до армії. Мовляв, вже наступного року українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з’явитися до призовних пунктів Збройних сил.

"Ми досі обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно", — цитує Умєрова Welt.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міноборони України спростували фейк про Умерова, який розповсюджують у мережі.