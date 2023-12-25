Не ТЦК с повестками? Киевлян переполошили блокпосты на дорогах

Что происходит в Киеве

Жители Киева обнаружили на дорогах города передвижные блокпосты с военными, которые останавливают автомобили.

Соответствующие снимки появились в городских telegram-каналах в понедельник, 25 декабря. Отмечается, что один из блокпостов увидели в Подольском районе украинской столицы.

В местных чатах пользователи сети предположили, что таким образом представители территориальных центров комплектации раздают повестки.

Вместе с тем, в СМИ эти слухи опровергают. В частности появились сообщения, что таким образом правоохранители проверяют подозрительные автомобили на предмет наличия запрещенных вещей. При этом там говорят, что повестки таким образом не раздают.

Стоит отметить, что официальных комментариев от МВД или других силовых структур по этому поводу не поступало.

Как сообщалось ранее, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко темпы мобилизации в Украине недостаточны для того, чтобы покрыть нехватку военных. При этом он добавил, что несмотря на то, что Украина устала от войны, ее надо довести до победного финала, так как другого такого шанса может уже не быть.