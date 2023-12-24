"Приглашения всем разошлем": Умеров объяснил идею мобилизации украинцев за границей

Глава Минобороны верит, что желающих служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого

В Украине рассматривают возможность призыва в армию своих военнообязанных граждан, которые находятся за границей. Есть определенные категории, которые Минобороны рассматривает как потенциальные для этого способа мобилизации.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью для "Суспільне". Он ответил на слова журналиста относительно своих слов о том, что украинским мужчинам, находящимся за границей, в следующем году хотят начать высылать приглашение в украинские военкоматы.

"Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем на призыв, например, категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали, не знаю", — ответил Умеров.

Он отметил, что если в Украине таки будет принято решение по категориям, в таком случае приглашения будут присланы всем. Он добавил, что за последние полтора месяца были консолидировали все базы данных и сейчас есть точная информация, сколько украинских мужчин призывного возраста сейчас в Украине и сколько за границей.

При этом министр обороны верит, что этих мужчин можно будет приобщить к защите страны. Он считает, что людей, которые хотят служить своей нации больше тех, кто пытается избежать этого.

"Я вообще положительно на все смотрю. Думаю, людей, желающих служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого. Во-вторых, это моя задача сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить к защите страны необходимое количество людей", — подчеркнул Умеров.

Он сказал, что мужчин будут приглашать пройти учет, а также им предоставят возможность выбрать для себя выгодные условия службы.

"Мы просто призываем этих людей пройти учет. Во-вторых, после учета, мы предлагаем им разные опции – рекрутинг, где можно выбрать специальность. Фокус не на том, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы безопасности были сняты. Это наша цель. Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная рада или нет, будет зависеть от голосования", — отметил министр.

В то же время будут разработаны правила и для тех, кто по той или иной причине не захочет принять участие в защите своей Родины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из стран готова помочь Украине в мобилизации граждан. Там хотят разрешить Украине мобилизовать мужчин, которые приехали после начала полномасштабной войны.