"С удовольствием поможем": европейская страна готова передать Украине мужчин, подлежащих мобилизации

Украина пока что не обращалась к Эстонии с просьбой о мобилизации своих граждан

Эстония выразила готовность помочь Украине в мобилизации граждан. В частности, власти страны хотят разрешить Украине мобилизовать мужчин, которые приехали в Эстонию после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сказал министр внутренних дел Эстонии от социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, пишет Postimees. По его словам, в Эстонии сейчас проживает 7,5 тысячи украинских граждан призывного возраста.

Вместе с тем он отметил, что часть украинцев освобождены от мобилизации по разным причинам. К примеру, мобилизации не подлежат те, кто приехал в Эстонию до начала полномасштабной войны. Но те, кто прибыл в страну после 24 февраля 2022 года и сейчас имеет временный вид на жительство, могут быть призваны в украинскую армию.

"По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители не менее трех детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, довольно много", — объясняет Ляэнеметс.

Глава эстонского МИД добавил, что согласно международному праву, у Украины нет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии. Для этого необходимо определенное соглашение между государствами и Эстония намерена официально уведомить украинскую сторону о том, что готова заключить такой документ.

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", — добавил министр внутренних дел.

Отметим, что Украина пока что не обращалась к властям других государств по теме возможного содействия в мобилизации резервистов в ВСУ.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел — прим. ред.) об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", — сказал начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

Напомним, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров обратился ко всем украинцам за границей и попросил их вступить в ВСУ. В то же время в ведомстве подчеркнули, что не планируют оказывать никакого давления на украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Ранее в Германии прокомментировали возможность депортации украинцев для службы в ВСУ. Власти страны не будут принуждать мужчин к мобилизации, даже если Украина примет соответствующее постановление, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в СНБО прокомментировали дополнительную мобилизацию 500 тысяч мужчин. Алексей Данилов назвал сроки, когда это может произойти.