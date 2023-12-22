Блокировка карт и отказ в консульских услугах: в Раде рассказали, как хотят мобилизовать украинцев за границей

Документ еще предстоит обсудить в парламенте

В Украине хотят обязать всех военнообязанных в Украине или за ее пределами заново встать на военный учет. Соответствующий законопроект разрабатывается народными депутатами, Министерством обороны и командой Генерального штаба ВСУ.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. Он пояснил, что будет введен определенный военный учет.

"То есть все мужчины должны получить, скажем, карточку военного учета и должны пройти, скажем так, переидентификацию в ТЦК. То ли это народный депутат, то ли это чиновник, то ли это любое другое "бронированное" лицо. То есть в этом учете будет записано, что там годен, но он "забронирован". А все остальные будут группироваться, скажем, в количестве и дальше будут выделяться те, которые при необходимости у Генерального штаба должны быть мобилизованы", — подчеркнул нардеп.

По словам Ивченко, это значит, если человек находится за границей, он тоже должен пройти эту идентификацию. В то же время он отметил, что если он не пройдет идентификацию, то будут соответствующие последствия.

"Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто нового не предоставит. Она не сможет делать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы или продать имущество, или, извините, как-нибудь подарить и т.д. Этого тоже не может быть сделано", – заявил нардеп.

Кроме того, по его словам, предлагается ввести новую идентификацию в банках. Ивченко уточнил, что клиенту нужно будет предоставить информацию о военном учете. "Это означает, что могут отключиться даже банковские карты", — подчеркнул нардеп.

"То есть физически тот человек, который находится за границей, он должен пройти эту идентификацию. Если у него все в порядке, он выехал за границу по определенным документам. Вы же видите, кстати, Генеральный штаб просит убрать из демобилизации людей, точнее, убрать тех, кто не подлежит мобилизации, людей со второй группой инвалидности, т.е. ты будешь тем человеком, который, возможно, будет мобилизован", — отметил Ивченко.

Он предположил, что этот законопроект будет вынесен на голосование в первом чтении в январе 2024 года. В то же время Ивченко отметил, что документ сразу будет обсуждаться в парламенте.

"Поэтому я сейчас только говорю то, что только разрабатывается. И вот, скажем так, эти инсайды, о которых я говорю, что люди за границей так же, как и украинцы здесь, в Украине, украинцы за границей должны те же проходить процедуры. То есть, идентификацию нужно будет пройти. И если ты пройдешь, и ты будешь в перечне тех, которые подлежат мобилизации и так далее, ты, конечно, получаешь повестку. Это нормальный процесс. А дальше уже это твой выбор. Или ты возвращаешься назад, или ты останешься там, и это уже будет нарушение закона Украины", – подытожил он.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров в интервью немецким СМИ заявил, что украинских военнообязанных за границей "пригласят" приехать в призывные пункты ВСУ. По его словам, во власти рассматривают сценарии заграничного призыва и даже санкций для проигнорирующих приглашение.

В то же время в Минобороны Украины уточнили, что на повестке дня нет ни одного обсуждения призыва мужчин за границей. Там подчеркнули, что это происходит только добровольно.