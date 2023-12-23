"Із задоволенням допоможемо": європейська країна готова передати Україні чоловіків, які підлягають мобілізації

Україна поки що не зверталася до Естонії з проханням про мобілізацію своїх громадян

Естонія висловила готовність допомогти Україні у мобілізації громадян. Зокрема, влада країни хоче дозволити Україні мобілізувати чоловіків, які приїхали до Естонії після початку повномасштабного вторгнення.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Естонії від соціал-демократичної партії Лаурі Ляенеметс, пише Postimees. За його словами, в Естонії зараз проживає 7,5 тисяч українських громадян призовного віку.

Водночас він зазначив, що частину українців звільнено від мобілізації з різних причин. Наприклад, мобілізації не підлягають ті, хто приїхав до Естонії до початку повномасштабної війни. Але ті, хто прибув до країни після 24 лютого 2022 року і зараз має тимчасовий дозвіл на проживання, можуть бути призвані до української армії.

"За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки не менше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів та люди, які доглядають близьку людину. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато", — пояснює Ляенеметс.

Глава естонського МЗС додав, що згідно з міжнародним правом, Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії. Для цього потрібна певна угода між державами та Естонія має намір офіційно повідомити українську сторону про те, що готова укласти такий документ.

"Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові сприяти доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують". , — додав міністр внутрішніх справ.

Зазначимо, що Україна поки що не зверталася до влади інших держав на тему можливого сприяння мобілізації резервістів у ЗСУ.

"Ми обговорювали це питання з послом України, і Україна нас (Міністерство внутрішніх справ — прим. ред.) про це не просила. Україна не має законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і ми не маємо підстав їх видавати", — сказав начальник Департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Янек Мягі.

Нагадаємо, що глава Міноборони України Рустем Умеров звернувся до всіх українців за кордоном та попросив їх вступити до ЗСУ. Водночас у відомстві наголосили, що не планують чинити жодного тиску на українців, які зараз перебувають за кордоном.

Раніше у Німеччині прокоментували можливість депортації українців для служби до ЗСУ. Влада країни не примушуватиме чоловіків до мобілізації, навіть якщо Україна прийме відповідну постанову, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у РНБО прокоментували додаткову мобілізацію 500 тисяч чоловіків. Олексій Данилов назвав терміни, коли це може статися.