У Німеччині відреагували на ініціативу щодо мобілізації українців за кордоном

Міністр юстиції ФРН прокоментував таку можливість

Німеччина не буде примушувати українців, які перебувають в країні, до мобілізації в Україні. Цього не буде навіть у випадку, коли Україна прийме відповідне рішення.

Таку заяву зробив міністр юстиції ФРН Марко Бушман, пише DW. Він підкреслив, що змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі. "Це не наш випадок", — сказав він.

За словами Бушмана, якщо влада України захоче призвати до армії чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

"Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", — зазначив міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю німецьким ЗМІ заявив, що українських військовозобов’язаних за кордоном "запросять" приїхати до призовних пунктів ЗСУ. За його словами, у владі розглядають сценарії закордонного призову і навіть санкцій для тих, хто проігнорує запрошення.

Водночас у Міноборони України уточнили, що насправді на порядку денному немає жодного обговорення призову чоловіків з-за кордону. Там підкреслили, що це відбувається лише добровільно.