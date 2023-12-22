Это будет не за месяц: Данилов рассказал, как мобилизуют еще 500 тыс. украинцев

Вместе с тем секретарь СНБО отметил, что применение силы во время вручения повесток недопустимо и в Минобороны решат этот вопрос

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Генштаб ВСУ в 2024 году действительно планирует дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, прежде всего речь идет о справедливости.

Об этом Данилов рассказал в комментарии "Украинскому радио". Но окончательного решения об объемах мобилизации еще принято не было.

"На сегодняшний день люди, которые находятся на фронте, находятся на первой линии, нуждаются в отдыхе. Они нуждаются в определенной системе, которая была предложена, под названием "ротация". Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не значит, что это должно произойти за месяц-два. Это на следующий год есть такое видение у военных", — пояснил Алексей Данилов.

Он добавил, что окончательно об объемах мобилизации будет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов. Сейчас они находятся в стадии разработки.

"Поэтому не нужно сейчас орать, что завтра все 500 тысяч нужно будет призывать", — отметил Данилов.

Также секретарь СНБО прокомментировал случаи, когда мужчинам не просто вручают повестки, а хватают на улице, силой заталкивают в авто и увозят в центры комплектования. Он подчеркнул, что такие меры неприемлемы.

"Министерство обороны внесет соответствующие нормативно правовые акты на уровне законодательства в ВРУ, чтобы мы все это урегулировали и раз и навсегда поставили точку в этом вопросе", — добавил Алексей Данилов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп Марьяна Безуглая раскрыла новые детали законопроекта о мобилизации. Среди прочего, есть пункт о снижении мобилизационного возраста.